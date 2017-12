Schieder sieht „gute Chancen“

Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder rechnet sich „gute Chancen“ aus, sich gegen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig um das Amt des Bürgermeisters durchsetzen zu können. Am 27. Jänner fällt die Entscheidung.

Bis dahin werde er aber noch die Oppositionsarbeit im Parlament „gut vorbereiten“, sagte Schieder in der ORF-Fernsehsendung „Licht ins Dunkel“. Die Feiertage will Schieder noch in Ruhe verbringen, sich um die Familie kümmern, Bücher lesen und vielleicht Skifahren.

APA/Hans Klaus Techt

Nach Weihnachten muss er sich dann auch dem Hearing für das Amt des SPÖ-Parteivorsitzenden stellen. Die Hearings finden am 16. und 20. Jänner im Odeon-Theater in der Leopoldstadt statt. Eingeladen sind alle 981 Delegierten, die am Parteitag am 27. Jänner stimmberechtigt sind - mehr dazu in Zwei Hearings für Ludwig und Schieder.

Meinl-Reisinger freut sich auf geruhsame Tage

Die Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger freut sich auch auf ein paar geruhsame Tage, nachdem die Politik ein Arbeitsfeld sei, in dem es besonders schnell zugehe. Da diese Tätigkeit, für die man auch körperlich fit sein müsse, extrem fordernd sei, brauche man auch Zeiträume, in denen man sich dem nicht unterwirft und beispielsweise nicht auf das Handy schaut. Das Weihnachtsfest feiert Meinl-Reisinger mit Familie und Freunden - insgesamt 16 Personen.

Kolba geht es nach Autounfall gut

Die stellvertretende Klubobfrau der Liste Pilz, Stephanie Cox, versucht zu Weihnachten die österreichischen Traditionen mit jenen Australiens zu verbinden, wo sie geboren ist. Als Beispiel nannte sie australische Christmas-Cracker. Bei „Licht ins Dunkel“ ist sie für Klubobmann Peter Kolba eingesprungen, der sich nach seinem Autounfall erholt. Es gehe ihm aber gut, versicherte Cox.

