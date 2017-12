Google Street View ab Juni

Mit dem Dienst Google Street View soll es bald auch für Wien ein neues Service geben. Seit dem Sommer sind mit einem speziellen Kameraauto Aufnahmen gemacht worden. Spätestens im Juni sollen die Daten online gehen.

Seit Mitte Juli war das bunte Google-Auto auf Fotosafari in Wien unterwegs. Über tausend Kilometer hat es dabei zurückgelegt und mit einer speziellen 15-Linsen-Kamera Millionen Bilder gemacht - mehr dazu in Google Street View wieder unterwegs.

Seit Mitte September sind die Aufnahmen beendet. Nun werden sie zu 360 Grad-Panoramabildern zusammengesetzt. Außerdem werden vor der Veröffentlichung Gesichter und Nummerntafeln automatisch verpixelt. Falls dabei etwas übersehen wird, kann man auch nachträglich eine Verpixelung beantragen, auch von Gebäuden.

Google

Zweiter Anlauf für Google-Autos

Verfügbar sein soll Google Street View in Wien nächstes Jahr im zweiten Quartal, also bis Juni. Es ist bereits der zweite Anlauf in Österreich: 2010 hatte die Datenschutzkommission die Google-Autos gestoppt, weil sie damals auch Wlan-Daten erfasst haben - und damit zum Beispiel auch E-Mail-Fragmente.

