Knallkörper: 14-Jähriger schwer verletzt

Ein 14-Jähriger ist am Neujahrstag in Wien-Donaustadt beim Hantieren mit einem Knallkörper schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei wurde der 14-Jährige am 1. Jänner in einem Innenhof in der Ziegelhofstraße an zwei Fingern der rechten Hand verletzt. Zeugen haben ausgesagt, dass zwei Jugendliche mit Knallkörpern hantiert hatten. Der 14-Jährige selbst gab an, jemand hätte einen Knallkörper nach ihm geworfen. Als er diesen aufheben wollte, sei es zur Explosion gekommen, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber Radio Wien.

Böller zerfetzte rechte Hand

Auch in der Silvesternacht hatte es in der Donaustadt einen Schwerverletzten wegen eines Knallkörpers gegeben. Acht Minuten nach Mitternacht war die Wiener Berufsrettung in die Josef-Baumann-Gasse ausgerückt. Ein Feuerwerkskörper war in der rechten Hand eines 41-jährigen Mannes explodiert. Er verlor zumindest alle fünf Finger - mehr dazu in Böller zerfetzte rechte Hand.

In der Silvesternacht ist 4.247 Mal der Polizei-Notruf „133“ gewählt worden. Die Polizei griff im gesamten Stadtgebiet 126 Mal wegen Lärmerregung, 387 Mal wegen verbotener pyrotechnischer Gegenstände und 57 Mal wegen Bränden ein. Illegal und unsachgemäß abgeschossenes Feuerwerk verursachte über die gesamte Stadt verteilt teilweise sogar schwere Sachbeschädigungen etwa an Telefonzellen, Zigarettenautomaten, Autos, mobilen WC-Anlagen und Wohnungen - mehr dazu in 4.247 Polizeieinsätze in Wien.