Strache: Flüchtlinge in Kasernen unterbringen

Der Wiener FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache kann sich vorstellen, Asylwerber in Wien künftig in Kasernen unterzubringen. Auch eine Art Ausgangssperre hält er im „Wien heute“-Interview zum Jahreswechsel für denkbar.

„Mein Modell ist, dass wir von den NGOs weggehen in eine staatliche Betreuung“, erklärte Strache. Dabei könne es auch sinnvoll sein „die eine oder andere leerstehende Kaserne zu nutzen“. Welche Kaserne das sein könnte, konnte der Vizekanzler noch nicht beantworten. So weit sei die Sache noch nicht ausgegoren. In Wien gebe es sieben Kasernen, so Strache: „Es wird zu überlegen sein, in welchen Kasernen gibt es eine optimierte Nutzung und welche Kasernen sind heute nicht ausgelastet.“

Auch eine Art Ausgangssperre für Ayslwerber ist für Strache eine Option. „Es ist ja bereits in der Vergangenheit darüber diskutiert worden, ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben", meinte der Vizekanzler im „Wien heute“-Interview. Es braucht Ordnung, so lange es ein offenes Asylverfahren gibt.“

Strache gegen Asylquartiere am Stadtrand

Dem Vorstoß seines Parteikollegen und früheren Wiener Vizebürgermeisters Johann Gudenus, Asylquartiere am Stadtrand zu errichten, kann Strache hingegen nichts abgewinnen. „Ich glaub, er hat sich da falsch ausgedrückt“, so der FPÖ-Chef. Eine Ankündigung im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ sieht vor, dass Flüchtlinge nicht mehr in privaten Unterkünften leben sollen, sondern in Quartieren.

„Wenn man die Quartiere in Gegenden unterbringt, wo weniger Menschen wohnen in der Stadt, wäre das eine Möglichkeit“, sagte Gudenus im Dezember gegenüber „Wien heute“. „Es gibt in Wien genügend Gebiete am Rand wo weniger Menschen wohnen“, so der damalige Vizebürgermeister - mehr dazu in Gudenus will „Asylquartiere am Stadtrand“.

Kandidatur bei Wien-Wahl möglich

Interesse zeigte Strache im „Wien heute“-Jahreswechselinterview daran, als Spitzenkandidat der Wiener FPÖ in die nächste Landtagswahl zu gehen, die für 2020 geplant ist. Hier gelte die Devise „Sag niemals nie“. Sollte in Wien die Möglichkeit eines Wechsels der Mehrheit bestehen, könne er sich ein Antreten vorstellen. Die Entscheidung werde aber die Partei treffen.

Als künftiger Beamtenminister wird Strache für den Plan der Bundesregierung zuständig sein, jeden zweiten bis dritten Beamtenposten nicht nachzubesetzen. Auf die Frage, ob dadurch die Arbeitslosigkeit in Wien steigen würde, versprach Strache eine Senkung der Lohnnebenkosten. Dadurch würde die Wirtschaft am besten angekurbelt, um die Arbeitslosigkeit zu vermindern.

Die von der vorigen Regierung beschlossene „Aktion 20.000“, bei der Stellen für ältere Langzeitarbeitslose im gemeinnützigen Bereich geplant waren, sei hingegen kein geeignetes Instrument, so Strache. Daher sei sie wieder abgeschafft worden.

