20.000 Anrufe bei Gesundheitshotline

Seit vergangenem Frühjahr gibt es die Gesundheitshotline 1450 in Wien. Sie ist erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um gesundheitliche Probleme. Über 20.000 Mal ist Menschen schon geholfen worden.

Die Mitarbeiter sind speziell geschult und können bei Bedarf auch Rettung oder Notarzt rufen. Meist haben die Experten an der Hotline Fragen zu Kopf oder Rückenschmerzen, Schwindelgefühl, Ausschlag und Erbrechen beantwortet, sagt der Leiter des Fonds Soziales Wien, Peter Hacker: „Es sind speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Analyse von gesundheitlichen Problemstellungen aller Art.“

Meiste Anrufe kurz vor Weihnachten

Der Großteil der pro Tag rund 80 Hilfesuchenden hat eine medizinische Beratung gebraucht zeigt die Auswertung der ersten Monate. „Wir beantworten aber auch Fragen, wie, wo hat die nächste Apotheke offen, wo hat der nächste Arzt gerade Ordination. Also auch solche Fragen können wir beantworten“, sagt Hacker. Im ersten Monat nach dem Start waren es noch knapp 100 Anrufe täglich gewesen - mehr dazu in Neue Gesundheitshotline: Täglich 100 Anrufe.

Knapp über 1.000 Anrufer sind von den Experten aber auch an die Rettung weitergeleitet worden. In etwas mehr als 700 Fällen hat es gereicht den Ärztefunkdienst vobeizuschicken. Die meisten Anrufe - nämlich 129 - hat es bisher kurz vor Weihnachten gegeben. Die Spitzenzeiten sind dabei 9.00 und 18.00 Uhr. Auch am Wochenende wird 1450 häufiger gewählt. In sechs Prozent der Fälle reichte übrigens eine Selbstversorgung aus.

