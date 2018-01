Wiener stirbt nach Schiunfall

Ein 18 Jahre alter Wiener ist nach einem Schiunfall in der Steiermark gestorben. Der Unfall ereignete sich bereits am 29. Dezember. Eineinhalb Wochen später starb er in einem Krankenhaus in Salzburg, wie heute bekannt wurde.

Der Schifahrer war am Hauser Kaibling in der Obersteiermark die FIS-Abfahrt hinuntergefahren. Kurz vor Mittag dürfte er laut Polizei die Piste verlassen haben. Wohl bei einem Sprung über eine Geländekante prallte er gegen einen Baum.

Schifahrer leistete Erste Hilfe

Ein anderer Schifahrer leistete Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus in Salzburg. Tagelang versuchten die Ärzte, das Leben des jungen Wieners zu retten. Doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg. Der 18-Jährige starb am vergangenen Dienstag in der Christoph-Doppler-Klinik in Salzburg, teilte die Polizei nun mit.