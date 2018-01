Grippe: Kinderärzte öffnen am Wochenende

Mit Beginn der Grippewelle haben in Wien ab sofort drei zusätzliche Kinderärzte am Wochenende ihre Ordinationen offen. Damit sollen Kindern wie Eltern lange Wartezeiten in Spitalsambulanzen erspart werden.

Die Stadt, die Gebietskrankenkasse (WGKK) und die Wiener Ärztekammer haben vereinbart, dass jeweils drei niedergelassene Kinderärzte auch am Samstag und Sonntag - von 10.00 bis 15.00 Uhr - öffnen. Die Wochenenddienste sollen bis Ende März angeboten werden.

Adressen online abrufbar

Die Adressen der Kinderärzte sind am jeweiligen Wochenende auf den Websites der Stadt, der Wiener Gebietskrankenkasse und der Wiener Ärztekammer zu finden. Außerdem können der Ärztefunkdienst unter 141 sowie die telefonische Gesundheitsberatung 1450 Auskunft geben. Weiterhin gibt es an Wochenenden auch das Kinderzentrum Augarten, den „KinderNotDienst“ im AKH sowie den im Kaiser-Franz-Josef-Spital. Dort ist eine kinderärztliche Ordination der Ambulanz vorgelagert.

Zahl der Erkrankungen steigt

Die Grippewelle steuert langsam, aber stetig auf ihren Höhepunkt zu. Die Zahl der Erkrankungen ist seit Anfang Jänner neuerlich gestiegen, wie die aktuellen Zahlen zeigen.

Über 70 Prozent der zirkulierenden Grippeviren sind Influenza-B-Viren. Und das ist problematisch: Nur der Vierfachimpfstoff wirkt gegen die Influenza-B-Viren, kann aber weiterhin nicht geliefert werden. Laut Zahlen der AGES waren allerdings zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr mehr Menschen an der Grippe erkrankt als heuer - mehr in news.ORF.at.

