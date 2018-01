Verzögerung bei Baustelle Matzleinsdorfer Platz

Die geplante Großbaustelle am Matzleinsdorfer Platz in Favoriten verzögert sich um zumindest einen Tag. Wegen des feuchten Wetters konnte die Bodenmarkierung Montagabend nicht angebracht werden.

Für die Fahrbahnverschwenkung sind Bodenmarkierungen notwendig, sagte Baustellenkoordinator Peter Lenz. „Und leider war das Wetter schuld. Es hat geschneit, es hat geregnet und die Farbe ist uns einfach verronnen“, deshalb mussten die Arbeiten abgebrochen werden. „Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen, tunlichst schon in der Nacht von heute auf morgen, wieder ummarkieren, aber das hängt von der Witterung ab“, so Lenz.

Bauarbeiten für U2-Verlängerung notwendig

Grund sind die Bauarbeiten für die Verlängerung der U2. Dafür müssen zahlreiche Wasser-, Gas-, Strom- und Datenleitungen sowie der Kanal umgelegt werden. „Am Matzleinsdorfer Platz ist eine große Wasserleitungskreuzung in dem Bereich, wo künftig auch die U-Bahn-Station Matzleinsdorfer Platz entstehen wird. Bereits im Vorfeld, bevor wir mit den U-Bahn-Bauarbeiten beginnen können, muss deshalb unterirdisch Platz gemacht werden“, sagt Wiener-Linien-Sprecherin Johanna Griesmayr.

In einer Tiefe von rund 15 Metern wird ein Kollektor-Bauwerk errichtet: Ein unterirdischer Raum, durch den diese Wasserleitungskreuzung künftig für die Wartung gut zugänglich ist - mehr dazu in Neue U2: Staugefahr am Matzleinsdorfer Platz.

Grafik: APA/ORF.at, Quelle: APA/Wiener Linien

„Wir ersuchen die Autofahrer um ein wenig Geduld“

„Ganz ohne Einschränkungen kann ein so großes Vorhaben leider nicht abgewickelt werden, daher ersuchen wir die Autofahrerinnen und Autofahrer hier um ein wenig Geduld“, so Lenz. Je nach Bauphase müssen die Fahrspuren am Matzleinsdorfer Platz und in der Triester Straße jedoch reduziert werden. Die Querungen für Fußgänger und Radfahrer bleiben erhalten, und auch alle „Öffi“-Verbindungen bleiben wie gewohnt aufrecht.

ORF/Bernhard Vosicky

„Auf der Triester Straße bleiben tagsüber jedenfalls zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung erhalten und das Abbiegen zum Gürtel ist weiterhin möglich. In der Reinprechtsdorfer Straße entfällt die Busspur stadteinwärts, für den Individualverkehr steht ein Fahrstreifen zur Verfügung. Stadtauswärts steht ab Höhe Siebenbrunnenfeldgasse ein Fahrstreifen für den Individualverkehr und ein Fahrstreifen als Busspur zur Verfügung“, erklärt Lenz.

Je nach Bauphase kommt es am Matzleinsdorfer Platz zu einer Fahrbahnverschwenkung. Der Taxistandplatz Grünwaldgasse wird voraussichtlich im Februar in die Wiedner Hauptstraße verlegt. Die Verkehrsmaßnahmen bleiben bis etwa September 2018 bestehen. Dann folgt die nächste Verkehrsphase, wenn die tatsächlichen Bauarbeiten für die U-Bahn beginnen. Dann wird beim Matzleinsdorfer Platz der Schacht für die Tunnelbohrmaschine gegraben.

