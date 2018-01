91-Jährige tot: Mordverdacht

In einer Wohnung in der Goldschlagstraße in Penzing ist am Mittwoch die Leiche einer 91-jährigen Frau gefunden worden. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis geht die Polizei nun von Fremdverschulden aus.

Als Todesursache wird von der Polizei ein Schädelhirn-Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung angegeben. Die Tote wies mehrere Verletzungen am Kopf auf. Neben der Leiche fanden die Ermittler einige Holzscheite. Diese könnten als Tatwerkzeug verwendet worden sein.

APA/Georg Hochmuth

Nachbarn fanden Leiche

Zwei Nachbarn hatten die Leiche der Frau entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Wohnung der Frau war offenbar durchwühlt worden. Nach wie vor ungeklärt ist, ob aus der Wohnung Bargeld oder andere Wertgegenstände verschwunden sind - mehr dazu in 91-Jährige lag tot in Wohnung.