Zerstörte Kirchenstatuen wieder ganz

Vor vier Jahren hat ein Mann in sechs Kirchen vor allem Heiligenstatuen zerstört, etwa im Stephansdom und in der Pfarrkirche Neuottakring. Die größten Schäden gab es in der Lazaristenkirche, jetzt sind die Statuen restauriert.

„Wie nach einem Bombenangriff“, so hat Kardinal Christoph Schönborn die Vandalenakte vor vier Jahren kommentiert. Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat gegen die Verehrung von Statuen vorgehen wollen und von einem göttlichen Auftrag gesprochen. Im Stephansdom ist er auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden - mehr dazu in Vandalenakte in Wiener Kirchen und Schönborn: Täter „im besten Fall geistesgestört“.

Schaden von 90.000 Euro

Am größten war der Schaden in der Lazaristenkirche in Neubau. „Es waren, glaube ich, 28 Statuen, Kreuze, Korpus vom Kreuz, Engelfiguren, die zum Teil aus den Nischen in den Altären hinuntergestürzt worden sind und zerbrochen sind. Es war schauerhaft“, erzählt Eugen Schindler, Pfarrer in der Lazaristenkirche, gegenüber „Wien heute“. Der Sachschaden betrug 90.000 Euro.

Mithilfe von Spenden der Bevölkerung und mit Unterstützung des Bundesdenkmalamts, der Erzdiözese und der Pfarren ist die vier Jahre lange Restaurierung bezahlt worden. „Man den Scherbenhaufen und dann setzt man, und sucht vor allem, zuerst einmal Teile die zueinander passen, wie bei einem Puzzle und setzt sie Stück für Stück wieder zusammen“, sagen die Restauratorinnen Susanne Leiner und Andrea Hackel.

Fünf Arbeitswochen pro Statue

„Ungefähr fünf Arbeitswochen kann man einrechnen, bis man mit einer Figur fertig ist.“ Eine Zinkguss-Statue, bei der unter anderem der Kopf abgeschlagen war, kann nicht wieder restauriert werden. Sie wird sozusagen mit den Wunden am Hals wiederaufgestellt. Ein schöner Schritt vom Orden, findet Diözesankonservatorin Elena Holzhausen: „Verletzt sein, heißt nicht, dass man nicht weitertun kann. Sondern man kann und das ist ein wunderschönes Bild. Und mit dem kann ich sehr gut weiterarbeiten.“

Fast täglich sind Wiens Kirchen von Vandalismus oder Verschmutzungen betroffen. Der Zutritt außerhalb der Messzeiten wird daher in Kirchen immer mehr eingeschränkt. Das missfällt Darius Schutzki, Bischofsvikar für Wien: „Die Kirche soll offen sein, so offen, dass die Menschen hinein und den Kontakt mit dem Heiligtum haben.“ Schutzmöglichkeiten würde das nicht verhindern: „Das kann ein Windfang sein, ein ästhetisches Gitter oder eine Glaswand. Ich weiß, dass in manchen Kirchen auch Videoanlagen montiert worden sind. In Absprache mit Sicherheitsdiensten.“