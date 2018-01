Dealer hatte Heroin in Unterhose versteckt

Ein 21-Jähriger und eine 18-jährige Frau sind am Westbahnhof von Beamten des Landeskriminalamts beim Verkauf von Heroin beobachtet und festgenommen worden. Der Mann hatte Heroin in seiner Unterhose versteckt.

Bei der Durchsuchung des Mannes offenbarte sich den Polizisten ein unerwartetes Drogenversteck - er trug 28 Gramm Heroin in seiner speziell präparierten Unterhose mit sich herum.

LPD Wien

Bargeld in Wohnung sichergestellt

„Durch Aufschneiden des doppelten Stoffes sind Fächer entstanden, in denen sich die Drogen befanden“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Montag. In der Wohnung des Mannes stellte die Polizei zudem weitere 26 Gramm Heroin und 1.220 Euro Bargeld sicher. Die beiden aus Serbien stammenden Beschuldigten befinden sich in Haft.