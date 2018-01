Film über Polizeigewalt ausgezeichnet

Der Wiener Spielfilm „Cops“ bringt das Bild „der makellosen Eliteeinheit“ Wega ins Wanken. Es geht um Polizisten und den Umgang mit Gewalt. Am Wochenende ist das Filmdrama in Deutschland mit drei Preisen ausgezeichnet worden.

„Ich wurde nicht aktiv an meiner Arbeit gehindert, aber Vertreter des Innenministeriums haben, nachdem sie das Drehbuch gelesen hatten, sehr schnell klargemacht, dass sie mich bei der Herstellung des Films nicht unterstützen werden“, erzählt der Wiener Regisseur Stefan A. Lukacs. Dabei nahm er für seine Recherche zum Film „Cops“ sogar Unterricht als Schüler auf der Polizeiakademie.

Kinostart im September in Wien

„Cops“ spielt in Wien. Es geht es um Christoph, einem Rekruten der Polizeispezialeinheit WEGA. „Als er während der Ausbildung einen aggressiven Mann niederschießt, wird er von seinen Kollegen als Held gefeiert. Doch Christoph hat Zweifel und löst damit eine Spirale der Gewalt aus, die sein Bild von der makellosen Eliteeinheit ins Wanken bringt“, so der Inhalt. Der Film kommt im September in Österreich in die Kinos.

Golden Girls

Drei Filmpreise zum Start

Bereits gezeigt wurde das Filmdrama inzwischen jedoch beim Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken. Dort gewann „Cops“ am Wochenende den „Publikumspreis Spielfilm“ sowie den „Preis für den gesellschaftlich relevanten Film“. Als "bester Schauspielnachwuchs (Nebenrolle) wurde Anna Suk geehrt. Zu sehen sind in „Cops“ außerdem Laurence Rupp, Anton Noori, Maria Hofstätter und Roland Düringer. Produziert wurde der Film vom Wiener Unternehmen „Golden Girls“ („Einer von uns“, „Einsiedler“, „Die Migrantigen“).

Zweiter Film über Polizeigewalt

Regisseur Stefan A. Lukacs machte bereits mit seinem Kurzfilm „VOID" Schlagzeilen. Dieser thematisiert unverhältnismäßige Polizeigewalt in Österreich - und wurde vom Innenministerium zum festen Bestandteil des Ausbildungsprogramms der österreichischen Polizei gemacht. Im Rahmen des Menschenrechtsunterrichts wird er allen angehenden Polizistinnen und Polizisten in der Grundausbildung gezeigt.

Ein Umstand, der die FPÖ 2015 laut Lukacs zu einer parlamentarischen Anfrage an das BMI veranlasste. Die FPÖ wollte wissen, warum der Film in der Polizeiausbildung gezeigt wird, was das Ministerium wie folgt beantwortete: „VOID wird in der Polizeiausbildung verwendet, weil darin angehenden Polizistinnen und Polizisten Aspekte eines falsch verstandenen Korpsgeists, eines Nichtwahrnehmens von Vorgesetztenverantwortung und die Folgen einer schädlichen Gruppendynamik dargestellt werden.“

Diskussion über Polizeigewalt erwartet

Über „Cops“ sagt der Regisseur nun: „Der Film ist ein politisches Filmdrama über weltweite gesellschaftliche Entwicklungen, heruntergebrochen auf den Mikrokosmos einer Spezialeinheit in Wien. Dabei wirft er mehr Fragen auf als er beantwortet und wird so Stein des Anstoßes sein für eine breit angelegte Diskussion Polizisten und dem Umgang mit Gewalt.“

