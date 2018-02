Gedenken zum Falco-Todestag

Am 6. Februar 1998 starb Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Zum Gedenken ist am Vormittag an seinem Ehrengrab ein Kranz niedergelegt worden, derzeit findet eine Gedenkfeier im Stephansdom statt.

Dompfarrer Toni Faber zitierte am Vormittag bei der Kranzniederlegung am Zentralfriedhof aus dem letzten Interview, das Falco vor seinem Tod gegeben hatte: „Wenn ich einmal meinem Gott gegenüber stehe, kann ich sagen, dass ich mir nichts vorwerfen kann. Ich habe niemandem weh getan, ich habe niemandem etwas getan. Außer vielleicht mir selbst und das verzeiht er mir hoffentlich“.

Faber sprach auch an, dass es im Leben Falcos auch Schattenseiten gegeben hatte: „Niemand von uns hat das Recht, zu be- oder verurteilen. Wir können uns am genialen künstlerischen Schaffen Falcos so vieles aufleuchten sehen, das uns Hoffnung gibt. Hoffnung auch über die Grenze des Todes hinaus.“

Am Nachmittag findet im Stephansdom ein Wortgottesdienst zum Gedenken an Falco statt, Prominente und Wegbegleiter nehmen daran teil. Dompfarrer Toni Faber wird bei der Gedenkfeier auf mystisch-religiöse Anklänge eingehen - mehr dazu in Dompfarrer Faber findet Falcos Texte „mystisch“ (religion.ORF.at).

ORF-Programmschwerpunkt zum Todestag

Anlässlich des 20. Todestages (6. Februar) steht ORF eins heute abend ganz im Zeichen von Falco. Neben einer Dokumentation wird ab 20.15 Uhr das Konzert vom Donauinselfest 2017 gezeigt. Die Originalband von Falco spielte unter der Leitung von Thomas Rabitsch alle Lieder im Original-Arrangement synchron zum Falco-Konzert vom Donauinselfest 1993.

TV-Hinweis: Falco-Schwerpunkt, 2.2.2018, ab 20.15 Uhr, ORF eins

Julian le Play, Gianna Nannini, Georgij Makazaria, Edita Malovcic, Fettes Brot, Ana Milva Gomes, Drew Sarich, Yasmo, Skero und Johannes Krisch sangen die Lieder nach der damaligen Setlist.

Radio Wien würdigt Falco am 6. Februar mit redaktionellen Berichten ebenso wie mit besonders viel Falco-Musik. Am 18. Februar widmet Udo Huber am Sonntagnachmittag drei Stunden, von 15.00 bis 18.00 Uhr, ausschließlich Falco.

