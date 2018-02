Rapid garantiert „harte Konsequenzen“

Auf Austria-Spieler sind Feuerzeuge geworfen worden, zwei Flitzer haben knapp vor Spielende eine Austria-Chance verhindert - nach dem Derby am Sonntag kündigt Rapid-Präsident Michael Krammer „harte Konsequenzen“ an.

„Wir rechnen mit harten Strafen durch die Bundesliga. Das wird teuer. Und dieses Geld werden wir von jenen Personen, die diesen Schaden für den SK Rapid zu verantworten haben, wieder zurückfordern“, meinte Rapid-Präsident Michael Krammer in einem „Kurier“-Interview. Bei Geldstrafen werde es Regressforderungen gegen die betroffenen Fans geben, bei einer Sektorsperre werde der Schaden ausgerechnet und dann von den Fans gefordert, so Krammer.

Jeder Gegenstand, der auf oder Richtung Spielfeld geworfen wird, ist einer zu viel. Wir verurteilen dies auf das Schärfste, denn jene, die dies tun, gefährden nicht nur die Akteure am Rasen, sondern schaden dem SK Rapid ganz massiv! #SCRFAK #WienerDerby — SK Rapid Wien (@skrapid) 4. Februar 2018

Das Derby stand am Sonntag am Rande des Abbruchs. Schon nach wenigen Spielminuten hatten Rapid-Fans vor einem Eckball Feuerzeuge auf Austria-Spieler Raphael Holzhauser geworfen. Nach weiteren Würfen kam es in der ersten Hälfte zu einer Spielunterbrechung. Erst nach der Drohung, das Spiel bei weiteren Zwischenfällen abzubrechen, kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen - mehr dazu in Punkteteilung in hitzigem Derby (sport.ORF.at).

Flitzer verhinderten Austria-Chance

Knapp vor Spielende sorgten zwei Rapid-Anhänger für einen negativen Höhepunkt in einer spannenden Schlussphase: Sie eilten in der Schlussminute plötzlich auf das Spielfeld, umarmten zwei Rapidspieler und verließen schließlich in eher gemächlichem Tempo den Platz. Bitter für die Austria, dass damit ein aussichtsreicher Konter unterbunden wurde.

„Als CEO der Austria warte ich gespannt auf die Vorgangsweise des Strafsenats!“, meinte AG-Vorstand Austria Markus Kraetschmer. „Sie sollen es selbst regeln. Es sind Einzelne, und die gehören weg“, sagte Rapid-Trainer Goran Djuricin. „Es ist schade, dass die Fans so reagieren, dass es in Österreich noch so ist, dass man mit Schirmen geschützt werden muss. Ich hoffe, dass das einmal sanktioniert wird“, meinte Austria-Trainer Thorsten Fink - mehr dazu in Stimmen zum 1:1 im Wiener Derby (sport.ORF.at).

#stolzbeimrichtigenKlubzusein - Gratulation an unser Team wie es heute auf diese Rahmenbedingungen reagiert hat! Vielleicht verstehen jetzt einige meine Aussagen aus dem Sommer nach dem Derby besser? Als CEO der Austria warte ich gespannt auf die Vorgangsweise des Strafsenats! — Markus Kraetschmer (@MKraetschmer) 4. Februar 2018

Dejan Ljubicic, der mit seinem Tor Rapid noch ein 1:1 gesichert hatte, entschuldigte sich am späten Abend für eine Aussage unmittelbar nach dem Spiel. „Wenn Holzhauser den Eckball schnell ausführt, passiert nichts“, hatte Ljubicic noch nach dem Spiel gesagt.

Am Abend meinte er: „Ich habe die Szene vor dem Eckball jetzt noch einmal im TV gesehen und möchte daher meine Aussage, dass nichts passiert wäre, wenn der Corner rascher ausgeführt worden wäre, mit Bedauern zurücknehmen.“

