Falcos Spuren in Wien

Heute vor 20 Jahren ist Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik tödlich verunglückt. Der Mythos um Falco wird gerade in Wien hoch gehalten. An den Popstar erinnern in seiner Geburtsstadt weiter viele Spuren.

Hans Hölzel ist in der Ziegelofengasse in Wien-Margareten aufgewachsen. Seine Mutter führte ein Lebensmittelgeschäft, bis in die 1990er Jahre war auf dem Haus der Schriftzug „Inhaberin Maria Hölzel“ lesen. Jetzt erinnert eine Gedenktafel im Hauseingang an Falco. Im Wirtshaus „Zum Fassl“ ist eine Falco-Gedenkecke eingerichtet worden, an seinem ehemaligen Stammplatz.

Stadt Wien/Sandra Oesterle

Ebenfalls in Margareten erinnert die Falcostiege an Hans Hölzel. Die Stiege wurde im Jahr 2003 nach Falco benannt, sie liegt im Bereich des Naschmarkt-Flohmarkts.

Erinnerungen im U4

In Meidling erinnert man sich vor allem im U4 an den langjährigen Stammgast Falco. Conny De Beauclair, auch heute noch gelegentlich Türsteher der Disco, sagte gegenüber Radio Wien, dass Falco im U4 „ganz normal sein konnte“: „Es war für die Gäste viel zu cool, den Falco anzusprechen.“ Stammgast war Falco in Meidling auch im Cafe Reimann.

Die Falcogasse befindet sich in der Rennbahnsiedlung in der Donaustadt, dort hat Hans Hölzel mit seiner Mutter kurze Zeit gewohnt.

Radio Wien-Reporter Georg Holzer über Falcos Spuren in Wien

Kranzniederlegung und Requiem

Auch das Ehrengrab von Falco am Zentralfriedhof wird von vielen Fans besucht. Am Freitag ist dort ein Kranz niedergelegt worden, im Stephansdom ist mit einem Requiem an den Popstar erinnert worden - mehr dazu in Gedenken zum Falco-Todestag.

Falcos kurzes Leben war eine Gratwanderung zwischen „Sein und Sterben“, meinte sein Gitarrist Peter Vieweger. Im Gespräch mit Radio Wien erzählte Vieweger auch über das komplizierte Verhältnis zwischen Hans Hölzel und dessen Mutter - mehr dazu in „Falcos Leben war eine offene Wunde“.

Das Verhältnis zu seiner Geburtsstadt sollte Falcos musikalische Karriere prägen. Dass Falco 1980 in „Ganz Wien“ die Hauptstadt und ihr Drogenproblem zum Thema („Man sieht ganz Wien, is so herrlich hin, hin, hin“) machte, sollte sich als programmatische Ansage entpuppen - mehr dazu in Falco und sein Wien-Schmäh (news.ORF.at).

ORF-Programmschwerpunkt zum Todestag

Anlässlich des 20. Todestages stand ORF eins am Freitagabend ganz im Zeichen von Falco. Dabei wurde auch das Konzert vom Donauinselfest 2017 gezeigt. Die Originalband von Falco spielte unter der Leitung von Thomas Rabitsch alle Lieder im Original-Arrangement synchron zum Falco-Konzert vom Donauinselfest 1993.

Coming Home - Das Falco-Tribute-Konzert 2017 wurde das Falco-Konzert aus dem Jahr 1993 zu Ende gespielt - inklusive jener Hits, die Falco damals nicht mehr performen konnte.

Julian le Play, Gianna Nannini, Georgij Makazaria, Edita Malovcic, Fettes Brot, Ana Milva Gomes, Drew Sarich, Yasmo, Skero und Johannes Krisch sangen die Lieder nach der damaligen Setlist.

Radio Wien würdigt Falco am 6. Februar mit redaktionellen Berichten ebenso wie mit besonders viel Falco-Musik. Am 18. Februar widmet Udo Huber am Sonntagnachmittag drei Stunden, von 15.00 bis 18.00 Uhr, ausschließlich Falco.

