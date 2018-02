Opernball: Griffith in Wien gelandet

Melanie Griffith, Stargast von Richard Lugner am Opernball, ist am Dienstagabend am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. „Sie ist sehr nett, da gibt es nichts - aber auch total fertig“, so der Baumeister.

Lugner und die Schauspielerin aus Los Angeles haben sogar eine gemeinsame Bekannte. „Ihre beste Freundin ist die Goldie Hawn. Die hatte ich ja letztes Jahr zu Gast. Die war auch sehr nett“, sagte Lugner. Am Mittwoch wird Griffith um 13.00 Uhr in der Lugner City eine Pressekonferenz absolvieren und danach eine Autogrammstunde geben.

APA/Pfarrhofer

„Sie ist wirklich sehr bedacht auf ihr Äußeres“

Griffith brachte Luger bisher vor allem mit ihren Forderungen nach passenden Friseuren und Make-up-Artisten zum Schnaufen. Erst nach Vorlage von Lebensläufen, Ausbildungszertifikaten und Beispielfotos gab sie schließlich ihr Okay.

„Sie ist wirklich sehr bedacht auf ihr Äußeres“, unterstrich der Baumeister. Diese enorme Sorgsamkeit hat Lugner zufolge einen traurigen Grund. Nach einer Krebsoperation sind auf Griffiths Nase sichtbare Narben zurückgeblieben, die die US-Schauspielerin verbergen möchte.

Bisher keinerlei Wünsche für Wien-Besuch

In Bezug auf Unternehmungen hält Griffiths ihren Opernball-Gastgeber weiterhin auf Abstand. „Sie möchte am liebsten gar nichts machen“, sagte der Baumeister. Außer vertraglich vorgesehenen Terminen äußerte Griffith bisher keinerlei Wünsche für ihren Wien-Besuch. „Das muss ich noch mit ihr besprechen“, meinte Lugner.

Persönlich wird der Baumeister heuer von Simona begleitet, die sonst eigentlich nur gemeinsam mit ihrer Freundin Cyria als das Doppel „Cyria & Simona“ auftritt. „Wir kennen uns schon sehr lange“, sagte Lugner. Die Beziehung sei aber rein freundschaftlich.

Opernball: 30 Stunden für Umbau

Zwei Tage vor dem Wiener Opernball glich das Haus am Ring am Dienstag einer Baustelle: Rund 500 Arbeiter müssen in nur 30 Stunden die Oper in den wohl schönsten Ballsaal der Welt verwandeln - mehr dazu in Opernball: 30 Stunden für Umbau.

Am Sonntag haben die 144 Paare der Eröffnungschoreographie die letzte Probe vor der Generalprobe absolviert. Die Jungherren werden beim diesjährigen Opernball Blumenblätter auf die Debütantinnen regnen lassen - mehr dazu in Opernball-Jungherren streuen Blumen. Als erstes Paar mit Down Syndrom eröffnen der Wilhelmsburger Felix Röper und seine Partnerin Swatina Wutha den Ball - mehr dazu in Premiere: Down-Syndrom-Paar eröffnet Opernball (noe.ORF.at).

