Testbetrieb für „berittene Polizei“ fix

Die Etablierung einer „berittenen Polizei“ rückt näher. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kündigt einen Probebetrieb in Wien an. Wann dieser starten soll, ist offen - Kickl will aber bald nach Bayern reisen und Erfahrungen austauschen.

Sollte sich beim Testbetrieb ergeben, dass Kosten und Nutzen in einem guten Verhältnis stünden, sei es „durchaus möglich, dass wir in Bälde in Wien eine berittene Polizei haben“, so Kickl gegenüber der APA. Ob eine „berittene Polizei“ etwas zur Sicherheit im Land beitragen kann, will Kickl zeitnah eruieren. Bereits kommende Woche wird sich der Innenminister nach Bayern begeben, um sich die dortigen Erfahrungen anzusehen.

Einsatz etwa im Prater oder auf Donauinsel

Danach sei es seine Absicht, Erfahrungen in einem Probebetrieb zu sammeln: „Dann wissen wir, was es kostet und was es bringt.“ Denn man könne vieles aus Studien ablesen, es sei aber immer gut, wenn man Dinge erprobe: „Ich will das nicht zur Bauchentscheidung machen.“ Derzeit arbeitet eine Projektgruppe aus Polizei und Innenministerium an einem Konzept für den Testbetrieb. Das Konzept soll „Richtung April oder Mai“ vorliegen, so ein Sprecher des Ministers gegenüber Radio Wien. Dann soll auch alle Details feststehen, etwa wie viele Pferde wo im Einsatz sein werden.

APA/dpa/Marius Becker

In Wien gäbe es jedenfalls genug Möglichkeiten, eine „berittene Polizei“ zum Einsatz zu bringen. Kickl denkt dabei etwa an den Prater und die Donauinsel. Es sei aber auch durchaus vorstellbar, Pferde in der Innenstadt oder in Parkbereichen einzusetzen. Schon länger wird über mögliche Polizeipferde für Wien spekuliert - mehr dazu in Offenbar 24 Pferde für Wiener Polizei fix.

Kickl mit Verlauf des Akademikerballs zufrieden

Zufrieden ist Kickl mit dem Verlauf der jüngsten Demonstrationen, etwa gegen den Akademiker-Ball, speziell damit, dass die Exekutive dafür gesorgt habe, dass alles ruhig über die Bühne gegangen sei. Vielleicht seien aber auch die Veranstalter der Demos inzwischen etwas klüger geworden und sähen ein, dass mit dem hohen Gut des Demonstrationsrechts eine Verantwortung einhergehe. Eine Verschärfung des Demonstrationsrechts plant der Minister aktuell daher nicht, man sehe sich die Entwicklung aber genau an - mehr dazu in Akademikerball-Demos ohne Zwischenfälle.

