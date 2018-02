VHS: Blindes Malen und Life-Ball-Workout

Die Wiener Volkshochschulen (VHS) starten dieser Tage ins neue Semester. Im Angebot finden sich auch viele kuriose Kurse, von „Blindes Malen“ über Lachyoga bis zum richtigen Life-Ball-Workout. Erstmals gibt es auch in der Seestadt Kurse.

„Es entsteht Traumhaftes, Unbewusstes, Absurdes, Phantastisches, Anarchisches“, verspricht die Beschreibung zum Kurs „Blindes Malen“. Angeboten wird er im März bzw. April an den Volkshochschulen Brigittenau und Landstraße. Durch das Malen mit Augenbinde sollen die Teilnehmer „neue Erfahrungen“ machen und „neue Erkenntnisse“ gewinnen.

Neue Gegenargumente vermitteln will der Kurs „Dumme Argumente im Job- und wie man sich dagegen wehrt!“, der gleich an sechs Standorten stattfindet. Als Beispiele genannt werden Floskeln wie „Ein bisserl was geht immer“ oder „Sie machen das schon“.

Lindgren-Seminar: „Zwei mal drei macht vier“

Beim in zahlreichen Bezirken angebotenen „Lachyoga“ werden die diversen Atem- und Dehnübungen mit einem anfangs künstlich herbeigeführten Lachen kombiniert, welches später in ein echtes Gelächter übergehen soll. Fans von Pippi Langstrumpf und Räubertochter Ronja können in „Schreiben und Denken wie Astrid Lindgren“ in den kreativen Fußstapfen der schwedischen Schriftstellerin wandeln - ab Ende Februar an der VHS Donaustadt.

„Endlich Omas Tagebuch lesen“

Doch auch wer seine Familiengeschichte niederschreiben möchte, findet dazu den passenden Kurs, an der VHS Ottakring. Hilfreich könnte für dieses Vorhaben auch der Kurs „Endlich Omas Tagebuch lesen“ sein, bei dem man die Kurrentschrift erlernt. Besuchen kann man diesen im dritten Bezirk.

Kunstvolles Schreiben mit Feder und Tusche lernt man beim „Lettering“ im sechsten Bezirk, aus dem Stehgreif Lieder komponieren beim „Stand-Up Songwriting“. Eine ganze Kursreihe gibt es heuer in Zusammenarbeit mit dem Life Ball in Margareten: Vom „Workout für den Life Ball“ bis zu Stylingtipps.

Nun auch Standort in der Seestadt

Die beliebtesten Kurse sind laut den Wiener Volkshochschulen Sprachkurse, allen voran Deutsch und Englisch. Danach kommt laut VHS-Sprecherin Stephanie Lehner der Gesundheitsbereich: Hier führt die Wirbelsäulengymnastik, gefolgt von Yoga.

Das neue Semester bringt auch einen neuen Standort: Am 14. Februar eröffnet eine Zweigstelle im noch jungen Stadtteil Seestadt Aspern. Abgehalten werden die Kurse in den Räumen des dortigen Bildungscampus am Maria-Trapp-Platz, es ist die zwölfte Filiale in der Donaustadt. Eigene Räumlichkeiten bezieht die VHS in der Seestadt voraussichtlich 2020 - dann an der Janis-Joplin-Promenade, direkt am namensgebenden See.

