Helene Fischer „weder todkrank noch schwanger“

Ihre Wiener Fans sind enttäuscht: Zwei von fünf Konzerten in der Stadthalle hat der deutsche Schlagerstar Helene Fischer bereits abgesagt. Nun hat sich die kranke Sängerin auf Facebook zu Wort gemeldet.

„Ich muss akzeptieren, dass ich im Moment nicht bei euch und nicht für euch da sein kann“, schrieb die 33-Jährige, die fünf Auftritte in Berlin abgesagt hatte und zunächst auch in Wien nicht auftreten konnte, am Dienstagabend bei Facebook. Der Infekt, an dem die Sängerin erkrankt ist, hält sich leider hartnäckig und lässt nicht zu, dass sie singen kann, schrieb Fischer. Sie dementierte gleichzeitig auch Gerüchte, wonach sie schwanger sei oder dass sie von einem Wunderheiler aus den USA behandelt werde: „Totaler Quatsch! Ich bin auch nicht todkrank, ich komme wieder!“

APA/Erwin Scheriau

Zittern um restliche drei Wien-Konzerte

Am Montag hatte Fischer auf Facebook erklärt, dass zunächst zwei der fünf Konzerte in Wien auf Anraten ihres Arztes abgesagt werden müssten. Ob die Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag (16., 17. und 18. Februar) in Wien stattfinden können, will Veranstalter Semmel Concerts am Donnerstagabend bekanntgeben.

Traurige Helene-Fischer-Fans Zwei von fünf Konzerten sind abgesagt, weil Helene Fischer krank ist. Die Wiener Fans sind enttäuscht.

Große Enttäuschung bei Wiener Fans

Die Enttäuschung der Fans ist sehr groß. Es sei verständlich, dass die Gesundheit Vorrang habe, sagte etwa Roland Schulnig, Leiter einer Helene-Fischer-Fangemeinschaft, „aber ich sag mal so, sie soll wieder gesund werden und dann mit voller Power wieder ins Geschäft hineingehen“. Schulnig besitzt Karten für die Konzerte am Samstag und am Sonntag.

Der Fanclub hätte sich mit Fans aus ganz Österreich an allen fünf Konzerttagen getroffen, um sich gemeinsam einzustimmen. Schulnig nahm dafür sogar extra Urlaub. Die Entscheidung, ob Helene Fischer in Wien am Freitag, Samstag und Sonntag auftreten kann, trifft ihr Arzt. Von den Wiener Fans gibt es jedenfalls „die besten Glückwünsche“.

