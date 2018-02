„Don’t Smoke“: Über 100.000 Unterschriften

Das geplante „Don’t Smoke“-Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie ist drei Tage nach dem Start bereits von 100.000 Österreicherinnen und Österreichern unterstützt worden.

„Wir haben kurz vor Mitternacht die 100.000er-Marke geknackt“, berichtet Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres Sonntagfrüh in einer Presseaussendung. Ab dieser Anzahl muss das Thema zumindest im Parlament behandelt werden. „Wir sind begeistert über die Resonanz, die über alle Bundesländergrenzen hinweg riesig ist.“ Nicht einmal die zahlreichen Serverprobleme konnten bisher den Zustrom stoppen, hieß es in der Aussendung - mehr dazu in Volksbegehren: IT sollte „wieder funktionieren“.

APA/Helmut Fohringer

FPÖ: „Keine Denkverbote“

Für die formale Einleitung des Volksbegehrens waren 8.401 Unterstützungserklärungen notwendig. „Diese Zahl haben wir schon während unserer Startschusspressekonferenz am Donnerstag überschritten“, so Szekeres.

Angesichts des hohen Zuspruchs wollte gestern auch die FPÖ „keine Denkverbote“ beim Thema Rauchverbot zulassen: „Sie können versichert sein, die FPÖ wird sich immer auf die Meinung der Bevölkerung stützen“, sagte die freiheitliche Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch gegenüber dem ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“. „Sollte sich das wirklich die Bevölkerung wünschen, ist das nicht ausgeschlossen. Ich glaube, es darf keine Denkverbote geben.“

Stimme gilt für Volksbegehren

Doch die Sammlung von Unterstützungserklärungen geht weiter: „Wir setzen die Phase der Unterstützungserklärungen fort und bitten alle Österreicherinnen und Österreicher um ihre Unterschrift. Wir wollen, dass ausnahmslos jeder die Chance hat, schon jetzt per Unterschrift ein klares Zeichen für einen umfassenden Nichtraucherschutz in Österreich zu setzen“, ergänzt der Präsident der Österreichischen Krebshilfe, Paul Sevelda.

Wer eine Unterstützungserklärung am Amt, via Handysignatur oder Bürgerkarte abgegeben hat, dessen Stimme gilt auch schon als Unterschrift für das eigentliche Volksbegehren. Wann die Eintragungswoche stattfindet, wird vom Innenministerium festgelegt - mehr dazu in Rauchverbot: Volksbegehren eingebracht.

