Ludwig präsentiert neuen Landesparteisekretär

Der designierte Bürgermeister Michael Ludwig startet heute offenbar mit dem Personalumbau - vorerst in der Partei. In den roten Gremien will der Wiener SPÖ-Chef den oder die neue Landesparteisekretärin zur Abstimmung bringen.

Der Florisdorfer SPÖ-Geschäftsführer und Ludwig-Intimus Gerhard Spitzer, der rote Lehrlingssprecher Marcus Schober oder die Gemeinderätin Barbara Novak - diese Namen werden am häufigsten genannt, wenn es um die Besetzung des roten Parteimanagers gilt. Wer es wird ist völlig offen - auch eine Doppelspitze wäre möglich.

APA/Georg Hochmuth

Fokus auf Wahl 2020

Eines ist jedenfalls klar: Auf den neuen Landesparteisekretär warten große Herausforderungen, unter anderem das Ludwig- und das Schieder-Lager der Vorsitzendenwahl zu vereinigen. Zudem liegt der Fokus bereits auf die Vorbereitung der Wien-Wahl 2020. Der roten Parteilogik entsprechend dürfte Novak gute Chancen haben, als Frau der bisherigen Parteisekretärin Straubinger nachzufolgen.

Wer auch immer es wird - es ist der erste Schritt Ludwigs beim Umbau der Wiener SPÖ. Über die Personalentscheidungen in der neuen Stadtregierung hüllt man hingegen weiterhin einen Mantel des Schweigens. Fix ist hingegen mittlerweile, dass Michael Ludwig am 24. Mai das Amt des Bürgermeisters übernehmen wird - mehr dazu in Michael Häupl tritt am 24. Mai zurück.

ORF

Zukunftsklausur im März

Ludwig präsentierte vergangene Woche seinen Fahrplan bis zur Amtsübernahme. Für 15. und 16. März lädt er zu einer „Zukunftsklausur“. Teilnehmen wird der Erweiterte Vorstand, der einen großen Teil der roten Basis abdecke, wie Ludwig versicherte. Nichtsdestoweniger sollen schon davor durch Veranstaltungen möglichst viele Funktionäre und die Bezirke in die Debatte einbezogen werden: „Ich werde versuchen, ein völlig neues Verfahren der Diskussionskultur einzuführen. Es soll nicht so wie bei früheren Klubtagungen sein, dass die Stadträte den Input liefern“, so Ludwig.

Dabei sollen sowohl inhaltliche als auch personelle Weichenstellungen besprochen werden. Ludwig will demnach sein Team möglichst breit aufstellen und auch Frauen an „sichtbaren Stellen“ positionieren. Er habe den Eindruck, dass es eine große Bereitschaft gebe, an einem Strang zu ziehen und sich inhaltlich so aufzustellen, dass man die Herausforderungen für die Stadt der kommenden Jahre gut bewältigen könne.

Ludwig für Lobautunnel und dritte Piste

Während sich Ludwig bislang noch nicht öffentlich zu Personalentscheidungen geäußert hat, hat er die Koalition mit den Grünen bekräfitgt. Mit den Grünen herrsche ein gutes Einvernehmen, die Ressortverteilung bleibe bis zur Wahl 2020 unverändert. Das mit dem grünen Juniorpartner verhandelte Regierungsübereinkommen werde abgearbeitet, wobei Ludwig betonte, dass er ein Verfechter von Nordostumfahrung, Stadtstraße, Lobautunnel und dritter Piste auf dem Flughafen Wien-Schwechat sei.

Die Grünen kritisierten hingegen Ludwigs Aussagen zur Verkehrspolitik. Verkehrssprecher Rüdiger Maresch sagte, es sei schade, „dass der zukünftige Bürgermeister Michael Ludwig in der Verkehrspolitik offenbar auf eine 70er-Jahre-Strategie setzt“. Maresch pochte nun auf „nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität“ und machte sich für den Ausbau der Öffis und Anreize für Fußgänger und Radfahrer stark - mehr dazu in Grüne gegen Ludwigs Verkehrsstrategie.

Link: