Polizei: „Recruiting-Day“ gegen Nachwuchssorgen

Die Wiener Polizei sucht weiter dringend nach Nachwuchs. Heute veranstaltet die Landespolizeidirektion deshalb zum ersten Mal einen „Recruiting-Day“. Die meisten Bewerber scheitern nach wie vor am Deutschtest.

Ein Drittel der Bewerberinnen und Bewerber schafft den Deutschtest nicht. Insgesamt besteht nur rund jeder sechste Bewerber den Aufnahmetest - mehr dazu in Polizei fehlt noch Nachwuchs. Um genügend Polizistinnen und Polizisten zu finden, soll jetzt das Aufnahmeverfahren beschleunigt werden.

„So dass jemand der vielleicht einen Mangel im sportlichen Bereich hat, durch Training, das dann ausgleichen kann und dann wieder zur Prüfung antreten kann“, sagte Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium gegenüber „Wien heute“. Der Test selbst solle aber nicht einfacher werden. „Wir werden nicht von Bildungsniveau-Anforderungen nach unten nivellieren“.

Mindestens 450 Schülerinnen und Schüler gesucht

Die Wiener Polizei will in diesem Jahr laut einem Sprecher mindestens 450 neue Polizeischülerinnen und Schüler aufnehmen. „Das ist aber Sache des Ministeriums. Es müssen auch noch zusätzliche Kapazitäten in der Polizeischule geschaffen werden“, so der Sprecher.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte in der Vorwoche angekündigt, neue Planstellen zu schaffen. Die Rede war von 4.100 zusätzlichen Beamten in den nächsten Jahren. Davon sind 2.100 effektiv zusätzliche Planstellen. 2.000 Beamte sollen auf sogenannten Ausbildungsplanstellen für den Polizeidienst geschult werden.

Bisher war es so, dass ein Polizeischüler erst dann aufgenommen werden konnte, wenn eine „normale“ Planstelle für ihn frei wurde. Mit der Schaffung der Ausbildungsplanstellen können angehende Polizistinnen und Polizisten geschult werden, obwohl für sie eigentlich noch keine Planstelle frei wäre.

Polizei sieht „eigentlich unerwartet hohe Nachfrage“

Wie viele der zusätzlichen Beamten nach Wien kommen, steht laut Ministerium derzeit noch nicht fest. „Die genaue Anzahl kann ich noch nicht nennen, weil sich das aus dem aktuellen Bedarf ergibt“, so Goldgruber. Die Zahl liege jedenfalls im „dreistelligen“ Bereich.

Der heutige „Recruiting-Day“ mit 200 Plätzen, bei dem es Infos zu Bewerbung, Ausbildung und Beruf geben soll, in der Landespolizeidirektion am Schottenring ist schon ausgebucht. Im Vorfeld war eine Anmeldung via E-Mail notwendig. Wegen der hohen Nachfrage hat die Polizei einen weiteren Termin am 28. März angekündigt. Dafür sind noch rund 160 Plätze frei.

„Aufgrund der - eigentlich unerwartet – hohen Nachfrage, ist durchaus damit zu rechnen, dass dieses Aufnahme- bzw. Bewerbungsmodell künftig regelmäßig stattfinden wird“, heißt es aus der LPD Wien.

