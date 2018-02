Liederbuch: Durchsuchung bei Burschenschaft

Einsatzkräfte haben die Räumlichkeiten der Burschenschaft Bruna Sudetia, die ein Liederbuch mit antisemitischen Texten verwendet haben soll, durchsucht. Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch Untersuchungen eingeleitet.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Wien bestätigte am Donnerstag gegenüber der APA eine Hausdurchsuchung am Vorabend. Keine Auskunft gab es darüber, ob belastende Materialien sichergestellt werden konnten. Bereits am Mittwoch hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen von Amts wegen gegen unbekannt bestätigt.

Vorsitzender ließ sich beurlauben

Herwig Götschober, der Vorsitzende der Burschenschaft, ließ sich nach den Vorwürfen gegen die Burschenschaft als Pressereferent im Büro von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) vorerst beurlauben. Die Beurlaubung des Kabinettmitarbeiters soll so lange dauern, bis die Vorwürfe „restlos aufgeklärt“ sind, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Verkehrsministeriums.

Die Texte werden in der Aussendung als „zutiefst abzulehnend“ bezeichnet. Schon zuvor hatte Götschober via Ministeriumssprecher erklärt, er kenne das besagte Liederbuch nicht. Sein eigenes weise weder in Inhalt noch in Aufmachung eine Ähnlichkeit auf, hieß es.

Die Burschenschaft Bruna Sudetia steht im Verdacht, durch den Besitz eines Liederbuchs mit antisemitischen und den Holocaust verherrlichenden Texten gegen das Verbotsgesetz verstoßen zu haben. Die Vorwürfe sind erstmals am Dienstag durch einen „Falter“-Bericht erhoben worden - mehr dazu in Liederbuch: Staatsanwalt ermittelt.