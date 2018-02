Rekordjahr bei Betriebsansiedlungen in Wien

Zum sechsten Mal in Folge hat es 2017 in Wien bei den Betriebsansiedlungen einen Rekord gegeben. 191 Unternehmen siedelten sich in Wien an, im Vergleich zum Jahr 2016 war das eine Steigerung von 13 Prozent.

Die Zahlen liegen über jenen, die am Donnerstag vom Bund präsentiert wurden. Denn es sind darin nicht nur jene Firmen enthalten, die von der staatlichen Austrian Business Agency (ABA-Invest in Austria) betreut wurden - das waren 157 -, sondern auch alle Ansiedlungen, die die städtische Wirtschaftsagentur (zum Teil in Kooperation mit der ABA) verbuchen konnte.

Insgesamt ist die Anzahl der internationalen Ansiedlungen in Wien seit 2012 um 73 Prozent gestiegen, wurde betont. Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner (SPÖ) verwies darauf, dass Wien hier deutlich an der Spitze aller Bundesländer stehe: „Das häufigste Feedback der sich ansiedelnden Betriebe ist, dass sie vor allem die ausgezeichnete Infrastruktur, die Stabilität und die sich daraus ergebende Planungssicherheit schätzen.“

Investitionen von 537,1 Mio. Euro

Die Zahlen würden auch zeigen, dass Internationalität, Modernität und Weltoffenheit mehr als nur Schlagwörter, sondern auch harte Standortfaktoren seien, die für Investitionen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze sorgten.

Die 191 Betriebsansiedlungen lösten laut Stadt Investitionen in Höhe von insgesamt 537,1 Mio. Euro aus - ein Plus von 86,5 Prozent im Vergleich zu 2016. 1.087 neue Arbeitsplätze seien dadurch geschaffen worden, hieß es.

