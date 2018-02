Fernbus-Terminal: Stadt für Hauptbahnhof-Nähe

Für den Bau eines Fernbus-Terminals favorisiert die Stadt nun die Waldmanngründe beim Hauptbahnhof, so Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) im Gemeinderat. Der bisherige Wunsch-Standort dürfte Geschichte sein.

„Wien braucht einen gut ausgestatteten zentralen Busterminal“, stellte Vassilakou am Freitag in der Fragestunde des Gemeinderats klar. Wichtig sei für diesen etwa eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Zuletzt seien zwölf Standorte identifiziert und einer Beurteilung unterzogen worden. Drei Locations seien vertieft begutachtet worden - das Alte Landgut, also der sogenannte Verteilerkreis in Favoriten, ein Bereich beim Stadioncenter und das derzeit schon von Busbetreibern genutzte Areal in Erdberg.

Das Alte Landgut sei als bestgereihter Standort daraus hervorgegangen. Jedoch: „Es wird von der Bezirksvorstehung Favoriten abgelehnt, nicht nur vom Herrn Bezirksvorsteher (Marcus Franz, SPÖ), sondern von allen Fraktionen.“ Den Terminal dort zu realisieren, hieße, „sich gegen den einstimmigen Willen des Bezirks zu stellen“, betonte Vassilakou - mehr dazu in Favoriten stemmt sich gegen Busterminal.

ORF

Flächen beim Hauptbahnhof weiter verfügbar

Nun werden die Waldmanngründe im Bereich Hauptbahnhof bzw. Südtiroler Platz vertieft untersucht. Dort halten bereits Busse, der Standort hätte aber aufgelassen werden sollen. Allerdings sind die Flächen, wie die Stadträtin ausführte, nun doch weiterhin verfügbar. Aus diesem Grund gelten die Waldmanngründe als aktuell am besten geeigneter Platz - noch vor dem Stadioncenter oder Erdberg.

Die relativ zentrumsnahe Lage sieht Vassilakou aber nicht unkritisch, wie sie betonte: „Die Busse müssen eine Zeit lang durchs Stadtgebiet fahren. Optimal ist das nicht.“

Die Wirtschaftskammer hatte Anfang Februar den Standort beim Hauptbahnhof abgelehnt und den Verteilerkreis favorisiert. Dazu wurde bereits ein Modell präsentiert, wie ein Bus-Terminal am Verteilerkreis aussehen könnte - mehr dazu in Busterminal: Kammer für Verteilerkreis.