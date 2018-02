Bezirksmuseum Währing öffnet wieder

Mit einem Tag der offenen Tür wird heute das Währinger Bezirksmuseum wieder geöffnet, in neuen Räumen an der alten Adresse im Amtshaus. Die Übersiedlung wurde durch die Zusammenlegung mit dem Bezirksamt Döbling nötig.

Fast ein halbes Jahr war das Bezirksmuseum Währing geschlossen. Das Bezirksmuseum musste seine ursprünglichen Räumlichkeiten im Amtshaus hergeben. Sie wurden zu Büroräumen für das magistratische Bezirksamt des 19. Bezriks umgestaltet, das mit dem 18. Bezirk zusammengelegt wurde und im vergangenen Herbst in das Amtshaus in Währing übersiedelt ist.

Das Bezirksmuseum ist zwar weiterhin an der gleichen Adresse - Währinger Straße 124 - zu finden, allerdings in einem völlig anderen Teil des Amtshauses. Über diese Umsiedlung ist die Leiterin des Museums nicht sehr glücklich, denn sie hat mit ihrem Museum nun weniger Platz zur Verfügung: „Wir sind allgemein kleiner, mindestens um ein Drittel. Ich habe auch keinen Sonderveranstaltungsraum mehr, den ich früher zur Verfügung hatte“, so Doris Weis.

Nähmaschine und rosa Bär

Dennoch, die Eröffnung wird gefeiert. Antiquierte Spielsachen und Hochzeitsschuhe aus dem Jahr 1910 sind genauso zu sehen wie Puppen, ein alter Tennisschläger, eine Kinder-Schreibmaschine und eine Nähmaschine - all das neue Exponate in der liebevoll neu arrangierten Dauerausstellung. Fortan soll es immer wieder einen Wechsel von Exponaten geben. So will Museumsleiterin Weis die Gäste zu mehrmaligen Besuchen bewegen. Auch ein rosa Bär im Großformat erwartet die Besucher.

Was es mit all diesen Dingen auf sich hat und warum sie Bestandteil der Bezirksgeschichte sind, erklären die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker ihren Besucherinnen und Besuchern gerne. Zur Wiedereröffnung findet am Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr ein Tag der offenen Tür statt - wie immer mit Gratis-Eintritt und dieses Mal sogar mit „Erfrischungen und Knabbereien“, wie es auf der Museums-Homepage heißt.

Links: