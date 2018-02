Festnahme nach Überfall auf 91-Jährige

Die Polizei hat einen 35-jährigen Mann ausgeforscht, der in der Vorwoche eine 91-Jährige in deren Wohnung überfallen haben soll. Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Polizei prüft, ob er noch für mehr Straftaten verantwortlich sein könnte.

Der Verdächtige gab sich als Essenslieferant aus und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung der Pensionistin - mehr dazu in Falscher Essenslieferant verletzte Pensionistin. Als die Frau ihm die Tür öffnete, stieß der Täter die Frau zu Boden. Dabei erlitt sie einen Oberschenkelhalsbruch. Während die wehrlose Frau am Boden lag, durchwühlte der Täter ihre Wohnung, suchte in Kästen und Schubladen, fand aber nichts. Ohne Beute flüchtete er aus der Wohnung.

Hinweise und Video führten zu Verdächtigem

Bei der Suche nach dem Täter konnte die Polizei auf Videoaufnahmen sowie auf Hinweise eines Nachbarn setzen. Sie forschte einen 35-jährigen Österreicher als mutmaßlichen Täter aus. Der Mann wurde am Montag in seiner Wohnung in der Lechnerstraße festgenommen. Das Landeskriminalamt prüft derzeit, ob der Verdächtige für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte.