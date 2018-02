Heumarkt-Projekt: Umsetzung startet 2020

Die Firma Wertinvest will 2020 mit der Umgestaltung des Heumarkt-Areals beginnen. Gleich nach Ende der Eislaufsaison im März 2020 soll nach derzeitigem Planungsstand der Baustart für das Hochhausprojekt erfolgen.

Die Eröffnung ist für 2023 geplant, sagte Geschäftsführerin Daniela Enzi. Derzeit befinde man sich in der Vorentwurfsphase, die nun in die Einreichplanung übergehe, sagte Enzi. Die Hochhauspläne am Heumarkt sorgen seit Langem für heftige Diskussionen.

Isay Weinfeld&Sebastian Murr

Die UNESCO hat das historische Zentrum der Stadt inzwischen sogar auf die rote Liste der gefährdeten Kulturgüter genommen - mehr dazu in UNESCO setzt Wien auf Rote Liste (news.ORF.at).

Eislaufverein übersiedelt

Im Rahmen der Neugestaltung des Areals zwischen Hotel Intercontinental und Konzerthaus ist unter anderem die Errichtung eines 66-Meter-Hochhauses geplant. Das Hotel selbst wird abgerissen und neu gebaut. Die Fläche des Eislaufvereins wird erneuert, wobei zudem die Schaffung einer ganzjährig nutzbaren Halle vorgesehen ist.

Bereits am Montag hatte der Eislaufverein betont, dass der Eislaufbetrieb auch noch im Winter 2019/2020 fortgeführt wird. Erst im Jahr darauf sei geplant, ins provisorische Ausweichquartier zu übersiedeln. Dieses wird, so ist es vorgesehen, am Schwarzenbergplatz eingerichtet. Als Betriebsräume werden dort Container dienen, auch die Eisfläche wird kleiner sein - mehr dazu in Eislaufverein bleibt noch zwei Jahre und in Eislaufverein übersiedelt auf Schwarzenbergplatz.

Links: