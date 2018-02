Trio beging 29 Einbruchsdiebstähle

Die Wiener Polizei hat eine Einbruchsserie aufgeklärt und drei Verdächtige festgenommen. Sie sollen 29 Einbruchsdelikte begangen haben. Die Schadenssumme gibt die Polizei mit insgesamt 126.000 Euro an.

Zwei Verdächtige konnte die Polizei bereits am 23. Jänner auf frischer Tat ertappen. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nahmen sie bei einem Einbruch in Penzing fest. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen und forschte einen dritten Verdächtigen aus. Kurios dabei ist, dass dieser Komplize zum Zeitpunkt der Taten in Haft gesessen ist, aber auf Freigang weitere Einbruchsdiebstähle begangen haben dürfte.

Polizei ermittelt weiter

Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter. Es wird der Frage nachgegangen, ob es noch weitere Komplizen gibt und ob noch mehr Straftaten auf das Konto der Verdächtigen gehen. Bisher können die Ermittler ihnen 29 Einbruchsdiebstähle in Wohnungen und Fahrradräume nachweisen. Dabei sollen sie einen Schaden von insgesamt 126.000 Euro angerichtet haben. Die mutmaßlichen Täter hatten es hauptsächlich auf Bargeld, Schmuck und verschiedenste Elektrogeräte abgesehen.