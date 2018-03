Heroin für 40.000 Euro in Wohnung gefunden

Die Polizei hat drei mutmaßliche Dealer ausgeforscht und festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus fanden die Beamten unter anderem Heroin im Wert von rund 40.000 Euro.

Die Dealer wurden bereits am 15. Februar festgenommen, wie die Polizei erst jetzt bekanntgab. Die Polizei kam dem Trio auf die Spur, nachdem sie Hinweisen nachgegangen war, dass ein 31-jähriger Serbe in Rudolfsheim-Fünfhaus mit Drogen dealt. Tatsächlich erwischten die Beamte den Mann auch auf frischer Tat.

LPD Wien

Es folgte eine Hausdurchsuchung in einer Wohnung in der Beingasse in Rudolfsheim-Fünfhaus. Dabei wurde neben dem Heroin auch Kokain im Wert von rund 2.500 Euro sichergestellt, zusätzlich Bargeld in der Höhe von 2.300 Euro.

Nur einer der Verdächtigen geständig

Bei der Durchsuchung wurde auch zwei weitere Männer angetroffen und ebenfalls festgenommen. Während der 31-Jährige geständig ist, streiten die anderen beiden Männer - ebenfalls serbische Staatsbürger - die Vorwürfe ab, obwohl sie in der Wohnung gemeldet sind. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer gibt es jedoch klare Hinweise darauf, dass auch sie mit Drogen gedealt haben.