Messerattacke: Blutspur des Täters gefunden

Nach den zwei Messerattacken am Mittwochabend hat die Polizei beim Nestroyplatz nun eine Blutspur des mutmaßlichen Täters gefunden. Es soll geklärt werden, ob sie von dem 23-Jährigen stammt, der am Praterstern festgenommen wurde.

Der 23-jährige Afghane, der nach der Attacke am Praterstern festgenommen wurde, soll im Laufe des Tages einvernommen werden, um herauszufinden, „ob er für beide Taten verantwortlich ist oder es sich um zwei voneinander unabhängige Tatorte handelt“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Hinweise erwartet sich die Polizei auch durch die Auswertung von Videoüberwachungsanlagen.

Außerdem „werden noch zwei Zeuginnen vom Nestroyplatz einvernommen“. Weiters „ist es so, dass die Polizeidiensthundeeinheit rund um den Nestroyplatz unterwegs ist. Es gibt hier eine Blutspur von einer offensichtlichen Verletzung des mutmaßlichen Täters“, sagte Maierhofer. Ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt, soll laut Maierhofer „in der nächsten Zeit“ feststehen. Hintergründe der Tat, auch Informationen zum Motiv, lagen am Donnerstag noch nicht vor.

Zwei Attacken innerhalb einer halben Stunde

Die erste Attacke wurde um 19.45 Uhr vor einem japanischen Restaurant im Bereich Nestroyplatz am Aufgang der U1 verübt. Die dreiköpfige Familie dürfte gerade aus dem Lokal gekommen sein, als sie der Täter mit einem Klappmesser attackierte. Laut Zeuginnen soll der Mann beim Angriff „laut geschrien haben“, sagte Maierhofer. Was genau er sagte, war am Donnerstag noch unklar.

Eine halbe Stunde danach wurde ein 20-jähriger Tschetschene auf dem Praterstern attackiert, auch er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Bei einer Sofortfahndung wurde der 23-jährige Afghane festgenommen - mehr dazu in Messerattacke auf Familie in Wien. Er hatte zwei Messer bei sich, diese wurden von der Polizei sichergestellt.

Drei Personen außer Lebensgefahr

Der Zustand des 67-jährigen Familienvaters war am Donnerstag unklar, die PR-Agentur des Krankenhauses verweigerte auf Anfrage jegliche Angaben. Wie die APA erfuhr, soll sich der Vater am Donnerstag weiter in Lebensgefahr befunden haben. Der Zustand der anderen Opfer - der 56-jährigen Mutter, der 17-jährigen Tochter und des 20-Jährigen - sei nicht mehr lebensbedrohlich, hieß es vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV).

