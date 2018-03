Zwei Tote nach Brand in Inzersdorf

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wien-Liesing sind Freitagmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer wurde gelöscht, die Brandursache wird derzeit ermittelt.

Als die Wiener Berufsfeuerwehr bei dem Einfamilienhaus in der Paminagasse in Inzersdorf eintraf, stand ein Zimmer bereits in Vollbrand. Einsatzkräfte berichteten von einer enormen Hitzeentwicklung. Der Brand dürfte im Wohnzimmer ausgebrochen sein. Die Ehefrau lag tot auf der Terrasse, sie hatte es noch ins Freie geschafft, erlag aber ihren Verletzungen.

ORF/ Unger

Betreuerin erlitt schweren Schock

Der Brand wurde mit zwei Löschleitungen unter Atemschutz im Innen- und im Außenangriff bekämpft. Dabei wurde die Leiche des Mannes im Haus gefunden. Beide sollen über 80 Jahre alt gewesen sein. Die Betreuerin des Paares durfte am Unglücksort eingetroffen sein, als es gerade brannte. Sie erlitt einen Schock und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinischen versorgt. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen auf.