Brand mit zwei Toten: Kein Fremdverschulden

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Inzersdorf, bei dem am Freitag ein älteres Ehepaar starb, haben Ermittler des Landeskriminalamts zwei mögliche Ursachen für das Feuer gefunden.

Demnach wurde es durch nachglühende Teile einer Pfeife oder einen von einer Tischlampe ausgehenden technischen Defekt ausgelöst. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, hieß es in einer Aussendung.

ORF/ Unger

Betreuerin erlitt Schock

Bei dem Brand sind ein 82 Jahre alter Mann und seine 77-jährige Frau ums Leben gekommen, die noch versucht hatte, dem Feuer zu entkommen. Sie schaffte es noch auf Terrasse, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Das Paar war pflegebedürftig. Die Betreuerin befand sich nicht zu Hause, als der Brand ausbrach. Sie kehrte zurück, als der Einsatz der Feuerwehr bereits in Gang war und erlitt einen schweren Schock.