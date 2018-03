Vier Monate unbedingt für Westenthaler

Ex-Politiker Peter Westenthaler muss vier Monate in Haft. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Wien. Sechs der ursprünglich 30 Monate teilbedingter Haft wurden erlassen, die Fußfessel bleibt ausgeschlossen.

Der bereits vom Erstgericht ausgesprochene Ausschluss der Fußfessel wurde bestätigt. Das bedeutet, dass Westenthaler seinen nunmehrigen unbedingten Strafteil von acht Monaten nicht daheim im elektronisch überwachten Hausarrest absitzen kann. Er muss die Strafe in einer Justizvollzugsanstalt antreten und kann dort frühestens nach der Hälfte der zu verbüßenden Strafe um eine Fußfessel ansuchen.

Begründet wurde der Strafnachlass in der Höhe von sechs Monatzen mit der überlangen Verfahrensdauer von rund sieben Jahren. Der Hausarrest kam für das OLG unter anderem deshalb nicht infrage, weil Westenthaler seine Position als ehemaliger Spitzenpolitiker benützt habe, um die inkriminierten Tathandlungen zu setzen.

Zehn Monate unbedingt in erster Instanz

In Zusammenhang mit einer Fördermillion an die heimische Fußballbundesliga und eine 300.000-Euro-Zahlung der Österreichischen Lotterien an das BZÖ wurde Westenthaler in erster Instanz zu zweieinhalb Jahren Haft, davon zehn Monate unbedingt, verurteilt - mehr dazu in OGH bestätigt Westenthaler-Urteile. Am Schuldspruch wegen schweren Betrugs und Untreue war nicht mehr zu rütteln. Für Westenthaler ging es um die Strafe, gegen die er Berufung eingelegt hatte.

APA/Hans Punz

„Eindeutige Schuldsprüche“

In dem Verfahren war Westenthaler in einem ersten Rechtsgang im April 2015 zunächst von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen worden. Der OGH hob diese Entscheidung im März 2016 allerdings wegen zahlreicher Feststellungs- und Begründungsmängel auf und ordnete eine Neudurchführung des Verfahrens an. In diesem kam ein neu zusammengesetzter Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Marion Hohenecker zu „eindeutigen Schuldsprüchen“, wie Hohenecker betonte - mehr dazu in Zweieinhalb Jahre Haft für Westenthaler.

Inhaltlich war es zum einen um eine auf einer Scheinrechnung basierende Zahlung der Österreichischen Lotterien in Höhe von 300.000 Euro an das BZÖ vom Sommer 2006 und andererseits um die angeblich missbräuchliche Verwendung einer dem Fußballnachwuchs zugedachten Millionensubvention an die Bundesliga gegangen. Diese hatte der Nationalrat im Dezember 2004 genehmigt. Westenthaler und sein damaliger zweiter Vorstand bei der Bundesliga verwendeten die Million zur Finanzierung eines außergerichtlichen Vergleichs, mit dem eine Drittschuldnerklage gegen die Bundesliga abgewendet wurde.