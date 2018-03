Motiv für Messerattacke weiter unklar

Auch am zweiten Tag nach der Messerattacke vor der Residenz des iranischen Botschafters ist das Motiv weiter unklar. Der Angreifer war als „strenggläubiger Muslim“ bei der Garde des Bundesheeres. Er wurde beim Angriff erschossen.

Das Motiv für die Messerattacke vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien ist laut Michaela Kardeis, Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, noch unklar. „Ich kann nicht konkreter werden“, so Kardeis. Dass der Österreicher mit ägyptischen Wurzeln eine „Sympathie für den politischen Islam“ hatte, schließt die Polizei aus seinem Verhalten im Internet, hieß es am Dienstag.

„Strenggläubiger Muslim“ beim Bundesheer

Der Mann rückte 2012 als „strenggläubiger Muslim“ bei der Garde in Wien ein. Solche strenggläubigen Muslime beim Bundesheer gibt es im Schnitt 30. Diese dürfen fünf Mal am Tag beten, bekommen ein eigenes Essen, dürfen sich einen Bart wachsen lassen, dürfen die Gebetsräume nutzen und bekommen an islamischen Feiertagen dienstfrei.

Laut Homepage des Bundesheeres müssen „strenggläubige Moslems“ dies schon bei der Stellung nachweisen. Dies geschieht durch eine Bescheinigung des Obersten Rats der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich.

Gebürtiger Österreicher mit ägyptischen Wurzeln

Der Angreifer war ein 26-jähriger gebürtiger Österreicher mit familiären Wurzeln in Ägypten, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Er wurde von dem angegriffenen Wachsoldaten erschossen. Das Einsatzkommando Cobra und Ermittler des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) führten eine Hausdurchsuchung im Bezirk Penzing durch, so Sörös. Der Mann soll dort mit seinen Eltern bzw. seiner Mutter gelebt haben. Die Identifizierung dürfte nicht schwer gewesen sein, der Angreifer hatte seinen österreichischen Pass dabei.

Laut Polizei konnten bisher „keine augenscheinlichen Hinweise vorgefunden werden, die auf ein konkretes Tatmotiv schließen lassen“. Es wurden ein PC und mehrere Datenträger sowie ein Handy sichergestellt - mehr dazu in Messerattacke: Motiv weiter unklar .

