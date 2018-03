Kältewelle auch am Frühlingsbeginn

Auch am Frühlingsbeginn am Dienstag sind die Temperaturen in Wien deutlich niedriger als in den Vorjahren. Laut Wetterexperten kommen Eistage im März nur alle zehn Jahre vor. Die Pflanzen sollen aber nicht darunter leiden.

Um die Glashausblumen braucht man sich keine Sorgen machen und auch auch die meisten Freiland-Pflanzen sind winterfest, so Anita Fenz-Miesbauer von der Gärtnerei „Fessl“ in „Wien heute“: „Die Pflanzen in der Natur sollten keine Probleme haben.“

Die Wiener Landwirte trifft die Kaltfront nicht wirklich. Für jene Pflanzen, die Mitte März angebaut werden, sei es erst ab minus zwölf Grad gefährlich, sagt Franz Windisch, Präsident der Wiener Landwirtschaftskammer: „Unsere Getreidekulturen sind zäh.“ Am ehesten gefährdet seien noch der Winterhartweizen und die Wintergerste, allerdings erst ab minus zwölf Grad.

ORF

Die für März ungewöhnlich tiefen Temperaturen werden sich in den nächsten Tagen noch fortsetzen. Für Mittwoch schließen die Meteorologen auch einen kurzen Schneeschauer nicht aus. Laut Zentralanstalt für Meteorologie kommen Eistage im März in Wien nur alle zehn Jahre vor.

So späte Eistage nur alle zehn Jahre Nur alle zehn Jahre kommen in Wien Eistage in der zweiten Märzhälfte vor. Für die Pflanzen ist das kein Problem, sagen die Gärtner.

Frühlingsbeginn am Dienstag um 17.15 Uhr

Auch beim Frühlingsbeginn am Dienstag macht die Kälte keine Pause. Am 20. März überschreitet die Sonne, vom Erdmittelpunkt aus gedacht, von der Südhälfte des Himmels kommend den Himmelsäquator und wandert auf die Nordhälfte des Firmaments. Dieses sogenannte Frühlingsäquinoktium tritt heuer am Dienstag um 17.15 Uhr MEZ ein.

Pollenallergiker können sich über die tiefen Temperaturen freuen. Die Belastungen gehen wetterbedingt zurück, informierte der Pollenwarndienst der Medizinischen Universität Wien. Allerdings wird für diese Saison mit vermehrten Belastungen durch Birkenpollen gerechnet. Bei den Birkenpollen wird eine "überdurchschnittliche Belastung“ erwartet, hieß es in der Vorwoche - mehr dazu in Hohe Belastung durch Birkenpollen.

Links: