Mercer: Wien erneut auf Platz eins

Zum neunten Mal in Folge hat das US-Beratungsunternehmen Mercer die Bundeshauptstadt zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Wien punktete mit Sicherheit, Öffi-Netz und Kulturangebot.

„Wie erfolgreich ein Auslandseinsatz ist, hängt vom persönlichen und beruflichen Wohlergehen des einzelnen Expatriates und dem Wohlergehen seiner Familien ab“, sagt Slagin Parakatik von Mercer und verantwortlich für die „Quality of Living“-Studien. In der Untersuchung wurde zum 20. Mal die Lebensqualität in 231 Großstädten von Expatriates bewertet.Im internationalen Vergleich liegt Wien vor Zürich sowie Auckland und München. Den letzten Platz belegt wie auch in den Vorjahren Bagdad.

APA/Herbert Neubauer

Zur Beurteilung der Lebensqualität jeder Stadt wurden 39 Kriterien analysiert, die aus Sicht von Mitarbeitern, die ins Ausland entsandt wurden, eine zentrale Rolle spielen. Diese Merkmale schließen unter anderem politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierte Aspekte ein. Hinzu kommen Faktoren wie Gesundheit und Bildungsangebote.

Aufholbedarf bei Entsorgung und Luftverschmutzung

In Wien loben die Autoren explizit die Schulen, die Stromversorgung sowie die persönliche Sicherheit. Auch die Vielfalt an Freizeit- und Kultureinrichtungen wurde hoch bewertet. Ein separates Ranking hat das Beratungsunternehmen heuer für den Bereich Entsorgung und Hygiene inklusive Abfallbeseitigung, Verbreitung von Infektionskrankheiten oder Luftverschmutzung als wichtige Faktoren für die Lebensqualität einer Stadt durchgeführt. Hier konnte Wien mit dem 26. Platz keinen Spitzenwert erreichen. Angeführt wird die Spezialauswertung von Honolulu vor Helsinki und Ottawa.

Trotz Brexit und der damit verknüpften wirtschaftlichen Volatilität sowie weiterer politischer Unsicherheiten in der Region bieten viele europäische Städte nach wie vor die weltweit höchste Lebensqualität. Unter den Top-Ten des Städtevergleichs finden sich mit Düsseldorf (Rang sechs), Frankfurt (sieben), Genf (acht), Kopenhagen (neun) und Basel (zehn) in der Mehrzahl europäische Städte. Daneben sind Neuseeland und Australien mit Auckland (zwei) und Sydney (zehn) vertreten. Hinzu kommt Kanada mit Vancouver auf Platz fünf.

Links: