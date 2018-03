Einbruch in Kasperltheater: Spielgeld erbeutet

Ein 36-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Einbruch in ein Kasperltheater in Wien-Leopoldstadt erwischt worden. Seine Beute war unter anderem Spielgeld, der Mann war laut Polizei nicht alkoholisiert.

Eine Zeugin hatte den Mann beim Kasperltheater bemerkt und Alarm geschlagen. Der 36-Jährige wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen. Seine Beute: neben einem Fahrzeugschlüssel eine Tube Kunstblut und zwei Hundert-Euro-Spielgeldscheine.

LPD Wien

Beteiligung bei weiteren Einbrüchen

Weiters stellten die Beamten bei dem Österreicher vermeintliches Tatwerkzeug sowie ein Armband sicher. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst war der Mann weder alkoholisiert noch unter Suchtmitteleinfluss. Der 36-Jährige war nach Polizeiangaben bereits an mehreren Diebstählen und Einbrüchen beteiligt. Das Landeskriminalamt Wien, Suchtmittelbeschaffungskriminalität, hat die Ermittlungen übernommen.