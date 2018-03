Abschied vom alten „Cafe Drechsler“

Für Nachtschwärmer ist es eine Institution gewesen. Sonntagnacht wurde Abschied vom „Cafe Drechsler“ genommen. Weil es nicht rund um die Uhr offen halten durfte, wurde es zugesperrt. Doch es gibt einen Neubeginn.

Frühstück gab es bereits ab 3.00 Uhr früh - schon allein das machte „das Drechsler“ an der linken Wienzeile für seine Gäste so wertvoll und einzigartig. Am letzten Tag kamen besonders viele. „Die Atmosphäre, der gute Kaffee - das alles hat immer gepasst hier“, resümierte ein Stammgast wehmütig. Er verliere sein zweites Wohnzimmer.

ORF

Viele haben dort ihre Nächte ausklingen lassen. Sein Frühstück sei oft ein Gulasch und ein Seidl Bier gewesen, berichtete ein 65-jähriger Gast. Ins Drechsler sei er bereits als 18-Jähriger gekommen. Diese Gemütlichkeit wie hier gebe es kaum in einem anderen Kaffeehaus, bestätigte eine Besucherin. „Hier kennen einen noch die Kellner.“

Neueröffnung Mitte Mai

Von der Bildfläche wird das Lokal allerdings nicht verschwinden. Mitte Mai soll es unter neuem Betreiber und mit neuem Konzept wieder eröffnet werden. Der deutsche Koch und Gastronom Niko Kölbl will Wiener und deutsche Küche bieten. Optisch soll sich nicht zuviel verändern.

Cafe Drechsler

Disput um Öffnungszeiten

Der bisherige Betreiber des Cafes, Manfred Stallmajer, machte auch behördliche Auflagen dafür verantwortlich, dass er das Handtuch wirft - mehr dazu in Cafe Drechsler sperrt Ende März zu.

Gegründet wurde das Kaffeehaus im sechsten Bezirk im Jahr 1919 von Engelbert Drechsler - mit dem Ursprungsnamen „An der Wien“, der später in „Drechsler“ geändert wurde. Bis 2005 war der gleichnamige Enkel der Gründers Eigentümer des Lokals. Dann gehörte es zu einem Fünftel Stallmajer und zu vier Fünfteln der Maculan Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m.b.H., wie aus dem Firmencompass hervorgeht.

