Wiens Spielelokale: Gegen alle digitalen Trends

Wiens Spielelokale widerstehen der Digitalisierung. Sie sind offensichtlich gut besucht und fast alle Gäste greifen im Laufe eines Abends zu einem Brettspiel. Das hat ein Lokalaugenschein von „Wien Heute“ gezeigt.

Siedler von Catan, Dame oder einfach nur Activity: Brettspiele liegen in den Wiener Bars nach wie vor im Trend. „Wir haben keinen Rückgang bemerkt. Ganz im Gegenteil“, sagt Verena Dewanger vom Cafe Benno. Seit 40 Jahren lockt das „Benno“ Brettspieler in der Josefstadt.

Gemeinsam, statt online und einsam

Das Spielelokal hat die Digitalisierung gut überstanden. Dewanger geht noch weiter: „Ich glaube, dass vor allem aufgrund der Digitalisierung die Leute wieder gerne in Spielelokale gehen. Es ist ein gesellschaftliches Zusammentreffen, wo man wieder gemeinsam was macht und nicht alles online sein muss.“

Vor dem Profil eines türkisen VW-Käfers sitzt eine sechsköpfige Gruppe. Sie ist gut durchmischt: Männer, Frauen, jüngere und etwas ältere Exemplare. Sie spielen den Evergreen Activity, der seit 1990 auf dem Markt ist. Eine rothaarige Frau muss einen Begriff erklären: „Es ist ein Kleidungsstück, so ein langes, das man am ganzen Körper trägt.“ Ein kurzer Zwischenruf. „Ja, genau, Farmer, Farmer tragen das!“ Der Begriff wird sogleich erraten: „Latzhose!“

Große Auswahl an Spielen wichtig

„Zu uns kommen Menschen jeder Altersgruppe. Was mir auffällt: Im Laufe des Abends greift jeder irgendwann zu einem Spiel“, sagt Dewanger. Sie führt das Benno gemeinsam mit ihrem Bruder Robert Dewanger. Der bezeichnet sich selbst als Spiele-Nerd. „Manchmal verbringe ich mit meiner Gruppe vier Stunden bei einem Brettspiel. Das ist dann schon herausfordernd“, erzählt er und verweist auf die Website „Board Game Geek“, dem Online-Mekka für Brettspieler.

Robert Dewanger spielt kognitiv herausfordernde Strategiespiele. Das kommt auch in den Lokalen vor. In der Regel greifen die Besucher aber zu einfacheren oder altbekannten Spielen. Wichtig sei es, eine große Auswahl zu haben, meint Dennis Sperger, Geschäftsführer der SpielBar in der Lederergasse: „Wir haben im Laufe der Zeit, in den siebeneinhalb Jahren, in denen es uns gibt, über 140 Brettspiele angesammelt. Die hat jetzt nicht jeder zuhause.“

Einige klassische „Spielelokale“ in Wien

Allgemein würden die Menschen mittlerweile lieber ins Lokal gehen, als zuhause zu spielen, sagt Sperger. Belegen lässt sich das nicht. Es ist auch schwer zu sagen, wie viele Spielebars es in Wien überhaupt gibt. Viele Lokale bieten Brettspiele an. Die einen mehr, andere weniger. Als wirkliche Spielelokale sind zum Beispiel auch das Brot und Spiele, das Café Sperlhof und die Spielebox bekannt.

Was nirgends fehlt: Alkohol. Auch die Kunst des Brettspielens wird vorzugsweise bei einem guten Bier vollführt. „Ein zwei Biertschi oder so, das geht schon“, antwortet ein SpielBar-Stammgast auf die Frage nach der richtigen Dosis. Eine Spielerin im Benno geht noch etwas weiter: „Gerade bei Activity, wenn man was darstellen muss, das einem sonst peinlich wär, wenn man da so zwei, drei Bier intus hat, dann läuft das.“ Beide Angaben sind mit Vorsicht zu genießen.

Die Brettspiel-Branche boomt

Verena Dewanger ordnet sie ein: „Es gibt verschiedenste Spieler. Spieler, die mehr trinken, Spieler, die weniger trinken. Aber ja, der Spieler konsumiert schon gut.“ Bier und Brettspiele gehören sowieso zusammen. Beide sollen ursprünglich aus China kommen. Obwohl das chinesische „Go“ als Streitfall gilt. Das hochkomplexe Strategiespiel ist mindestens 4.000 Jahre alt. Spieler sind uneins, ob es damit älter ist als das altägyptische „Senet“.

„Go“ ist so kompliziert, dass in diesem Spiel erst 2016 ein Computer einen Menschen besiegen konnte. Moderner und trivialer ist beispielsweise „Cards Against Humanity“, ein nicht wirklich jugendfreier Spaß für alle Feinde der politischen Korrektheit. In geselliger Runde ein Brettspiel zu spielen, scheint weder überholt, noch altmodisch. Spielehersteller wie Ravensburger meldeten im Vorjahr rasant steigende Umsätze. Die Zukunft der Wiener Spielebars sollte also vorerst gesichert sein.

Michael Hammerl, wien.ORF.at

