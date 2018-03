Wichtige Schnellbahn-Stationen gesperrt

Über das Wochenende wird die Schnellbahn-Stammstrecke zwischen dem Praterstern und Floridsdorf gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Ausweichmöglichkeiten sind die U-Bahn oder ein Schienenersatzverkehr.

Sanierungen an der Donaubrücke, neue Bahnsteigkanten am Handelskai und neue Gleise von der Donaubrücke bis zum Bahnhof Floridsdorf machen eine Totalsperre der Strecke notwendig. Weil über das lange Wochenende erfahrungsgemäß weniger Menschen die S-Bahn benützen, wird die Strecke ab Freitag, zwei Uhr früh, gesperrt.

Ersatzverkehr mit kurzen Intervallen

Die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „Der fährt im Intervall zwischen fünf Minuten bzw. zwölf Minuten in den frühen Morgenstunden und am Abend. Die Fahrtzeit beträgt ungefähr 21 bis 24 Minuten mit dem Schienenersatzverkehr“, so ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger.

Fahrgäste können auch auf die Wiener Linien umsteigen. Rund um die Sperre werden S-Bahn-Tickets in der U-Bahn anerkannt. Die Sperre dauert bis Dienstag, ebenfalls zwei Uhr früh.

Ringstraße wegen Gleisarbeiten gesperrt

Auch die Ringstraße ist aktuell zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße komplett gesperrt. Grund sind Gleisbauarbeiten der Wiener Linien. Die Sperre wird bis nach Ostern dauern. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in diesem Zeitraum vom Schwarzenbergplatz über Lothringerstraße, Friedrichstraße, Getreidemarkt und Museumstraße. Von dort kann über Babenbergerstraße, Bellariastraße, Schmerlingplatz, Stadiongasse oder Landesgerichtsstraße wieder auf die Ringstraße aufgefahren werden - mehr dazu in Ringstraße wegen Gleisarbeiten gesperrt.