Inventar um 700.000 Euro verschwunden

Inventar aus einem Wohnhaus in Liesing im Wert von rund 700.000 Euro ist schon vor drei Jahren verschwunden. Nun ermittelt die Polizei wegen schweren Diebstahls. Angeblich gibt es auch Tatverdächtige.

Das Haus wurde an die neuen Besitzer vererbt, diese vermieteten es weiter. Als sie das Haus vor drei Jahren räumen ließen, dürfte es zu dem Diebstahl gekommen sein. Ein besonders wertvoller chinesischer Luster und andere teure Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände sowie Sammlerstücke kamen offenbar nicht in dem geplanten Lager an.

Laut Polizei gibt es Tatverdächtige

Doch erst in diesem Jahr im Jänner bemerkten die Eigentümer, dass all diese Dinge verschwunden sind. Ihren Angaben zufolge geht es um einen Gesamtwert von rund 700.000 Euro. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei, die jetzt wegen schweren Diebstahls ermittelt. „Es gibt Tatverdächtige, die Ermittlungen laufen“, hieß es bei der Wiener Polizei. Das Bundeskriminalamt versucht unterdessen, mit einer Onlinefahndung die Einrichtungsgegenstände zu finden.

