Neue Gespräche über AUA-Kollektivvertrag

AUA-Management und Gewerkschaft haben ihre Verhandlungen über einen Kollektivvertrag für Piloten und Flugbegleiter wieder aufgenommen. Für die nächsten Tage sind mehrere Termine ins Auge gefasst.

Nach einem Abstimmungsgespräch im kleinen Kreis wurden die Verhandlungen am Mittwoch wieder aufgenommen. Für Freitag und die Tage danach wurden weitere Termine ins Auge gefasst. Inhaltlich ist nicht bekannt geworden, worum es im Detail gehen soll. Es wurde lediglich mitgeteilt, dass Management und Gewerkschaft nach den jüngsten Differenzen wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren - mehr dazu in AUA-Betriebsrat: Kein Streik zu Ostern.

APA/Helmut Fohringer

Vorstellungen klaffen weit auseinander

Vor Beginn der Osterferien, am 22. März, war der Lohnkonflikt eskaliert. Der Ton verschärfte sich, eine Betriebsversammlung samt kurzzeitigem Warnstreik führte zu Flugstreichungen und Verspätungen - mehr dazu in AUA-Personal versammelt sich wieder und in AUA-Mitarbeiter hielten Warnstreik ab.

Den Arbeitnehmervertretern war das Angebot der Arbeitgeber, gerade nach dem von der AUA vorgelegten Rekordergebnis für das Jahr 2017, bisher zu gering - mehr dazu in AUA mit bisher höchstem Betriebsgewinn.

