Zehn E-Ladestellen in Floridsdorf aktiv

In Floridsdorf sind zehn Ladestellen für Elektroautos in Betrieb gegangen. Bis zum Sommer soll es in jedem der 23 Wiener Bezirke zehn Ladestellen geben. Im Großraum Wien gibt es großteils in Tiefgaragen schon 550 Ladestationen.

Schon morgen Freitag folgen zehn Ladestationen in der Brigittenau. 60 sind in den Bezirken Leopoldstadt, Mariahilf, Neubau, Hietzing, Rudolfsheim und Ottakring bereits errichtet. Insgesamt sollen bis zum Sommer 230 Ladestellen ans Netz gehen, zehn pro Bezirk. Der Vollausbau mit 1.000 Ladestellen soll Ende 2020 abgeschlossen sein. „Wir sind im Zeit- und im Finanzplan“, sagte Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Durch das Anbieten von Ladestellen will sie „das ganze Thema Elektromobilität in die Gänge“ bringen.

zurück von weiter

Ein bis drei Stunden Ladezeit

Jede der Ladestellen verfügt über eine Leistung von elf Kilowatt. Einmal Volltanken dauert je nach Akku zwischen einer und drei Stunden. Die E-Ladestellen können das ganze Jahr rund um die Uhr benutzt werden. Im ersten halben Jahr, also bis zum 1. Oktober, ist das Laden an den öffentlichen Ladestellen in allen Bezirken kostenlos. Die Parkzone bei den neuen öffentlichen Ladesäulen ist ausschließlich für das Stromtanken von Elektrofahrzeugen reserviert.

Auch Wien Energie misst der Elektromobilitä#t große Bedeutung zu. In Wien kommen rund 40 Prozent des CO2-Ausstoßes aus dem Individualverkehr. „Da gilt es zu handeln“, sagte Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl. Das Unternehmen investiert laut eigenen Angaben 15 Millionen Euro in den Ladestellenausbau.

Link: