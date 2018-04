Ein Toter bei Explosion in Wohnhaus

In einem Wohnhaus in Wien-Meidling ist es in der Nacht auf heute zu einer Explosion gekommen. Danach entwickelte sich ein Brand. Ein Mensch kam ums Leben. Drei wurden leicht verletzt.

Mehrere Personen waren durch den Zimmerbrand in einer Erdgeschoßwohnung eingeschlossen. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien schlugen Flammen aus mehreren Fenstern des dreistöckigen Gebäudes. Die Bewohner riefen um Hilfe, da ihnen der Fluchtweg abgeschnitten war.

zurück von weiter

Drei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftung

80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten die Flammen im Stiegenhaus zurückdrängen und die Bewohner mit Fluchtfiltermasken aus dem Haus retten. Drei Verletzte wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten wurde eine Person tot in der Brandwohnung aufgefunden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, es könnte sich dabei laut Polizei um Suizid handeln.