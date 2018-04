Zwei Radfahrer auf Tangente unterwegs

Am Samstagnachmittag sind zwei Radfahrer auf der Südosttangente (A23) über die Praterbrücke gefahren. Die ASFINAG alarmierte die Polizei, welche die beiden bei der Abfahrt Handelskai in Empfang nahm.

Über die Verkehrskameras beobachtete die ASFINAG die beiden Radfahrer, wie sie gegen 14.30 Uhr von der Donaustadt aus auf die Fahrbahn der Praterbrücke auffuhren.

Bei Handelskai abgefahren

„Sie sind dann am Pannenstreifen über die Brücke gefahren und später nach der Brücke bei der Abfahrt Handelskai wieder abgefahren“, so ASFINAG-Sprecher Christoph Pollinger gegenüber wien.ORF.at. „Die Aktion war nach drei Minuten wieder vorbei.“

Warnung an Autofahrer

Die ASFINAG-Mitarbeiter schickten eine Verkehrswarnung an die ORF-Radios aus und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahm die Radfahrer bei der Abfahrt Handelskai in Empfang. Von der Wiener Polizei gab es am Sonntagnachmittag keine Informationen zu einem entsprechendem Einsatz.

Über die Praterbrücke führt übrigens ein eigener Radweg, welcher unter der Fahrbahn seitlich verläuft.

