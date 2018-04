AUVA-Versammlung gegen Regierungspläne

Die Belegschaftsvertreter der AUVA wehren sich gegen die Pläne von FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein. Deswegen findet heute vor dem Lorenz Böhler Krankenhaus in der Brigittenau eine Betriebsversammlung statt.

Es ist eine Betriebsversammlung mit öffentlichem Zugang, wie Betriebsrat Manfred Rabensteiner betont. Erwartet werden neben Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres, Vertreter verschiedener Gewerkschaften sowie Belegschaftsvertreter, sagt Rabensteiner: „Die Kernbotschaft ist, dass die Ministerin ihr Vorhaben, die Zerstörung der AUVA, zurücknehmen soll.“

Bis zur Niederlegung der Arbeit möglich

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein von der FPÖ fordert von der AUVA, eine halbe Milliarde Euro einzusparen: „Jedoch sind 500 Millionen Euro einzusparen einfach eine unlösbare Summe. Das würde zur Auflösung der AUVA führen.“ Am Dienstag wird deshalb eine Betriebsversammlung vor dem Lorenz Böhler Krankenhaus in Wien-Brigittenau abgehalten, am Mittwoch im UKH Linz, am Donnerstag in der Wiener Hauptstelle in der Adalbert-Stifter-Straße und Freitag in der Landesstelle in der Webergasse jeweils in der Brigittenau.

Wie es danach weitergeht, ist noch offen, sagt Rabensteiner: „Wir lassen uns diesbezüglich einmal nicht in die Karten schauen, jedoch kann man eines sagen: Wir haben viele Möglichkeiten, und einen sehr sehr langen Atem, wo es bis zu einem Arbeitskampf, bis zur Niederlegung der Arbeit führen kann.“ Die Ärztekammer hatte sich am Montag demonstrativ hinter die AUVA gestellt - mehr dazu in AUVA: Ärztekammer fürchtet „Kahlschlag“.

Für drei Stunden anberaumt

Trotz Betriebsversammlung sei die Akut- und Frischverletztenversorgung gewährleistet, jedoch „muss man damit rechnen, dass Nachbehandlungspatienten, Operationen, die keine Dringlichkeit haben, ein wenig verzögert beginnen. Aber mit Sicherheit wird keiner nach Hause geschickt und nicht behandelt.“ Die Betriebsversammlung ist für rund drei Stunden anberaumt. An Patienten werden Flugblätter verteilt.

