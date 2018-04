Elektronischer Frühlingsstart im MQ

Das Electric Spring Festival läutet auf der Hofbühne im MuseumsQuartier (MQ)den Frühling ein. Heute und morgen sollen Live-Acts wie Jugo Ürdens der Menge einheizen. Auch die Wiener Strandbars haben ihren Winterschlaf beendet.

Am 12. und 13. April steht das MuseumsQuartier ganz im Zeichen der elektronischen Musik. Gudrun von Laxenburg, Ankathie Koi, Ebow oder Jugo Ürdens stehen am Line-Up des Electric Spring Festivals. Heuer soll die „Vielfalt der heimischen Szene“ gezeigt werden, so die Veranstalter von der Stadt Wien und der Kunsthalle. Deshalb findet das Festival auch unter dem Motto „Connect/Engagement“ statt. Die Konzerte werden auf der Hofbühne und in der Halle E ausgetragen.

Kuratorin Therese Terror wirbt für heimische DJs

Kuratorin der aktuellen Ausgabe des zweitätigen Festivals ist DJ Therese Kaiser alias Therese Terror. „Mit dem finalen Line-Up treten vor allem auf DJ-Seite einige der derzeit spannendsten Clubacts bei uns auf“, so Terror. Am Donnerstag bespielen Lil Promise & Koifin, Dalia Ahmed, Alexandra von Doom und Joja das MuseumsQuartier. Am Freitag sollen Paul Raal, Anna Leiser, Sofie sowie Welia & Ulrich Rois „die Bandbreite elektronischer Clubmusik zum Besten geben“, wie Terror ausführt.

„Manche meinen, der Electric Spring eröffnet die Saison, doch das stimmt so nicht“, stellte Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) klar: „Die Wiener Szene hält schon lange keinen Winterschlaf mehr, was nicht zuletzt der Innovationskraft dieses Festivals zu verdanken ist.“

Strandbar Hermann startet in den Frühling

Am Freitag, dem 13. April, feiert die Strandbar Herrmann am Donaukanal ihren Saisonstart. „Wir waren im Winter nicht untätig und haben im Pavillon eine neue Bar eingerichtet“, berichten die Betreiber. Um 15.00 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Besonders gut besucht sein wird die Strandbar wohl im Sommer, beim Public Viewing zur Fußball-WM 2018 in Russland.

Allerdings stehen auch nun, beim Saisonstart, schon erste Veranstaltungen an. Von 13. bis 18. April wird zum Beispiel der Pavillon einer der zentralen Treffpunkte des LET’S CEE Filmfestivals sein, das heuer erstmals Virtual-Reality-Filme im Programm haben wird. Die erste „Silent Disco“ in der Strandbar Hermann ist für den 5. Mai vorgesehen.

Warten auf „Sand in the City“

Einen Tag nach der Strandbar Hermann, am 14. April, feiert die Tel Aviv Beach Lounge ihren offizielles „Opening“. Die Feier startet um 14.00 Uhr, ab 17.00 Uhr ist auch ein DJ für die Lounge am Donaukanal im Einsatz. Für Gäste geöffnet ist die Tel Aviv Beach Lounge allerdings bereits seit dem 2. April. Ebenfalls am 2. April hat das Wake_Up am Donaukanal seine Outdoor-Saison gestartet. Seit 4. April hat zudem der Vienna City Beach Club im 22. Bezirk seine Pforten geöffnet.

Noch gedulden müssen sich Fans der Strandbar „Sand in the City“. Österreichs größter „Beachclub“ in der Lothringerstraße, beim Stadtpark, wird derzeit aufgebaut. Ab 26. April wird er laut Angaben der Betreiber wieder offen sein.

