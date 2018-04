Urteil im Terrorprozess erwartet

Der Terrorprozess gegen einen 19-jährigen Wiener, der einen Anschlag geplant haben soll und laut Anklage einen zwölfjährigen Deutschen zu einem Attentat anstiften wollte, wird vermutlich heute abgeschlossen.

Der Angeklagte soll mit einem 22-Jährigen Bomben gebastelt und testweise einen Sprengsatz in einem Park in Neuss (Nordrhein-Westfalen) gezündet haben. Die beiden hatten der Staatsanwaltschaft zufolge vor, danach Anschläge auf Soldaten in Deutschland durchzuführen.

Teilweise von Zeugen entlastet

Der 19-Jährige befindet sich seit 14 Monaten in Wien in U-Haft und wird dort einem Deradikalisierung-Programm unterzogen. Offenbar mit mäßigem Erfolg. Er soll sich im Gefängnis radikalisiert und Mitgefangene dazu gebracht haben, zum Islam zu konvertieren. Zum Vorwurf des geplanten Attentats hatte sich der 19-Jährige im Lauf des Prozesses nicht schuldig bekannt.

Nicht schuldig bekannte er sich auch zu dem Vorwurf, er hätte einen Zwölfjährigen zu einem Anschlag angestiftet. Der Zwölfjährige hätte von Anfang an und ohne sein Zutun einen Bombenanschlag geplant: „Er hat mir immer wieder geschrieben, er will einen Anschlag machen. Den Weihnachtsmarkt hatte er schon vor mir. Er hat mich am Laufenden gehalten. Ich hab’ ihn einfach schreiben lassen.“ Der 19-Jährige bekam von dem Jüngeren auch Fotos von dem Bombengürtel, den der Zwölfjährige hergestellt hatte - mehr dazu in Terrorprozess: „Keine Anstiftung zum Mord“

Der zum Tatzeitpunkt zwölf Jahre alte Deutsche sagte im Lauf der Verhandlung per Videokonferenz aus. Laut Staatsanwalt soll er von dem in Wien Angeklagten zu einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen angestiftet worden sein. Das verneinte der Zeuge: „Die Idee kam von mir. Ich bin selbst draufgekommen“ - mehr dazu in Terrorprozess: Zeuge entlastet Angeklagten.

Ohne Religion aufgewachsen

Der in Wien geborene Sohn albanisch stämmiger Eltern war ohne religiöse Bezugspunkte aufgewachsen. Im Gefängnis - er wurde mit 15 unter anderem wegen schweren Raubes verurteilt - lernte er über einen Mitgefangenen den Islam kennen. Nach seiner Haftentlassung radikalisierte sich der Jugendliche und schloss sich schließlich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an, wie er vor Gericht zugab. Zu den Anklagepunkten terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation zeigte sich der 19-Jährige geständig.

An den übrigen Verhandlungstagen sagte unter anderem die Mutter des mutmaßlichen Terroristen aus. Sie bezeichnete ihn als „fröhliches Kind“, Religion sei in der Familie nie ein Thema gewesen - mehr dazu in Terror-Prozess: „Fröhliches Kind“. Auch die - nach islamischen Recht verheiratete - Ehefrau sagte als Zeugin aus und beschuldigte ihren Mann. Der Angeklagte sei vom IS „von Anfang an fest überzeugt“ gewesen, sagte die 17-Jährige - mehr dazu in 17-Jährige als Zeugin im Terrorprozess. Die Verhandlung wird heute mit den Schlussvorträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung fortgesetzt, das Urteil ist für Nachmittag geplant.