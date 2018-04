Tausende Radler bei Parade

Am Rathausplatz geht der zweite Tag des ARGUS Bikefestivals über die Bühne. Heute steht auch die Radparade auf der Ringstraße auf dem Program, tausende Radfahrer werden dazu erwartet.

Zwischen 11.00 und 12.00 Uhr sammeln sich die Teilnehmer der Radparade auf der Ringstraße vor dem Burgtheater, ab 12.00 Uhr wird dann die Parade gestartet. Im Vorjahr hat es einen Rekordwert gegeben, mehr als 10.000 Radfahrerinnen und Radfahrer nahmen teil - mehr dazu in Parade feierte Radjubiläum.

Flohmarkt und Gratis-Checks

Das ARGUS Bikefestival ging erstmals im Jahr 1999 über die Bühne und feiert damit heuer seine 20. Auflage. Auch am Sonntag stehen seit Jahren bewährte Veranstaltungen auf dem Programm, wie eine Fahrrad-Messe, ein Fahrrad-Flohmarkt oder Gratis-Fahrrad-Checks. Dazu können etwa E-Bikes oder Lastenfahrräder getestet werden.

Das Festival ist die größte Rad-Veranstaltung in Österreich und gilt auch als Startschuss für die Wiener Radsaison. Beim Ausbau der Radwege steht in diesem Jahr besonders Favoriten im Fokus, dagegen ist der Wiental-Radweg wegen der Erweiterung des U-Bahn-Netzes längere Zeit gesperrt - mehr dazu in Radweg von Reumannplatz zur Stadtgrenze und Wiental-Radweg mehr als zwei Jahre gesperrt.

